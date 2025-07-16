Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Гучні заяви Трампа щодо України викликають критику через відсутність конкретики – Foreign Policy

16 липня 2025, 19:44
Гучні заяви Трампа щодо України викликають критику через відсутність конкретики – Foreign Policy
Фото: apnews.com
Аналітики називають "ультиматум" путіну більше особистою спробою домовитися, ніж стратегічним кроком.

Президент США Дональд Трамп зробив ряд гучних заяв щодо підтримки України, проте експерти вказують, що за риторикою поки що не стоїть чіткої стратегії та конкретних дій. Зокрема, немає чітких даних про обсяги та терміни постачання зброї, а заплановані санкції проти росії відкладаються. Аналітики називають "ультиматум" путіну більше особистою спробою домовитися, ніж стратегічним кроком.

Журналіст Крістіан Керіл у Foreign Policy звертає увагу, що під час пресконференції 14 липня Трамп радше висловив обурення, ніж презентував продуману політику щодо війни в Україні. За словами Керіла, президент США не демонструє глибокого розуміння причин конфлікту, його перебігу та потенційних наслідків. Трамп, як і його дипломатичний представник Стів Віткофф, бачить ситуацію через призму особистих стосунків і прагнення укладати угоди.

Підтримує цю думку і колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, який підкреслив відсутність у Трампа стратегічного бачення цілей війни. Він зауважив, що президент не формулює ясної мети, наприклад, повернення росії до меж своїх кордонів і припинення агресії.

За оцінками Керіла, запропонована Трампом нова політика щодо озброєння України, хоч і краща за повне припинення допомоги, все ж значно поступається планам попередньої адміністрації Байдена. Замість безкоштовного постачання озброєнь безпосередньо Києву, Трамп пропонує продати їх європейським країнам, які потім передадуть зброю Україні. Деталі щодо типів і кількості зброї залишаються невідомими.

Ходжес додав, що Трамп фактично імпровізує, замість того, щоб покладатися на традиційні структури розробки політики в Раді національної безпеки та Пентагоні, які зараз переживають хаос. Роль радника з національної безпеки фактично виконує держсекретар Марко Рубіо, що створює додаткові труднощі у формуванні послідовної політики.

Журналіст також критикує заяву Трампа про можливе запровадження «дуже серйозних тарифів» для росії у разі, якщо москва не припинить війну протягом 50 днів. Такий термін він називає надто щедрим для країни, яка неодноразово ігнорувала попередні домовленості. За прогнозом Керіла, путін скоріше використає це для затягування переговорів, а Трамп продовжить відкладачі санкцій.

Свідченням того, що політика Трампа не змінює ситуацію, є реакція російських чиновників: міністр закордонних справ Сергєй Лавров відреагував байдуже, а колишній президент Дмітрій Медведєв заявив, що росія "байдуже" ставиться до подібних заяв.

війнаВладімір ПутінзброяДональд Трампсанкціі проти росії

Останні матеріали

50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється