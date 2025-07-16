Гучні заяви Трампа щодо України викликають критику через відсутність конкретики – Foreign Policy

Аналітики називають "ультиматум" путіну більше особистою спробою домовитися, ніж стратегічним кроком.

Президент США Дональд Трамп зробив ряд гучних заяв щодо підтримки України, проте експерти вказують, що за риторикою поки що не стоїть чіткої стратегії та конкретних дій. Зокрема, немає чітких даних про обсяги та терміни постачання зброї, а заплановані санкції проти росії відкладаються. Аналітики називають "ультиматум" путіну більше особистою спробою домовитися, ніж стратегічним кроком.

Журналіст Крістіан Керіл у Foreign Policy звертає увагу, що під час пресконференції 14 липня Трамп радше висловив обурення, ніж презентував продуману політику щодо війни в Україні. За словами Керіла, президент США не демонструє глибокого розуміння причин конфлікту, його перебігу та потенційних наслідків. Трамп, як і його дипломатичний представник Стів Віткофф, бачить ситуацію через призму особистих стосунків і прагнення укладати угоди.

Підтримує цю думку і колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, який підкреслив відсутність у Трампа стратегічного бачення цілей війни. Він зауважив, що президент не формулює ясної мети, наприклад, повернення росії до меж своїх кордонів і припинення агресії.

За оцінками Керіла, запропонована Трампом нова політика щодо озброєння України, хоч і краща за повне припинення допомоги, все ж значно поступається планам попередньої адміністрації Байдена. Замість безкоштовного постачання озброєнь безпосередньо Києву, Трамп пропонує продати їх європейським країнам, які потім передадуть зброю Україні. Деталі щодо типів і кількості зброї залишаються невідомими.

Ходжес додав, що Трамп фактично імпровізує, замість того, щоб покладатися на традиційні структури розробки політики в Раді національної безпеки та Пентагоні, які зараз переживають хаос. Роль радника з національної безпеки фактично виконує держсекретар Марко Рубіо, що створює додаткові труднощі у формуванні послідовної політики.

Журналіст також критикує заяву Трампа про можливе запровадження «дуже серйозних тарифів» для росії у разі, якщо москва не припинить війну протягом 50 днів. Такий термін він називає надто щедрим для країни, яка неодноразово ігнорувала попередні домовленості. За прогнозом Керіла, путін скоріше використає це для затягування переговорів, а Трамп продовжить відкладачі санкцій.

Свідченням того, що політика Трампа не змінює ситуацію, є реакція російських чиновників: міністр закордонних справ Сергєй Лавров відреагував байдуже, а колишній президент Дмітрій Медведєв заявив, що росія "байдуже" ставиться до подібних заяв.