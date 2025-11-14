Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ГУР: росія залучає північнокорейців для виробництва дронів і війни проти України

14 листопада 2025, 11:22
ГУР: росія залучає північнокорейців для виробництва дронів і війни проти України
Фото: з вільного доступу
Перші військові з КНДР були зафіксовані 23 жовтня у Курській області росії.

До кінця 2025 року росія планує залучити близько 12 тисяч громадян Північної Кореї для роботи на підприємствах із виготовлення дронів та участі у військових операціях на фронті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про економічну зону "Алабуга" у Єлабузькому районі Татарстану, де виробляють далекобійні дрони типу Shaded і "Герань". За даними розвідки, в кінці жовтня росія узгодила деталі залучення працівників із північнокорейською компанією Jihyang Technology Trade Company, яка відповідальна за пошук і підбір персоналу. Зарплата обіцяна на рівні $2,5 за годину, а тривалість зміни — щонайменше 12 годин.

Крім роботи на заводах, північнокорейські громадяни беруть участь у війні проти України. Перші військові з КНДР були зафіксовані 23 жовтня у Курській області росії. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, Північна Корея вже направила до росії 3 000 солдатів, а загалом планується 12 тисяч.

Першу групу військових перевезли через Владивосток у жовтні, їм видали російську форму, зброю та фальшиві паспорти для приховування участі у війні. Відео підготовки північнокорейців з’являлися на російських полігонах у Хабаровську, Уссурійську, Благовєщенську та Владивостоці. На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади формують "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal із посиланням на колишнього російського розвідника повідомляє, що договір про стратегічне партнерство між росією та Північною Кореєю, підписаний путіним і Кім Чен Ином у червні, містить секретний пункт.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від росії гроші та ядерні технології.

війнадрониКНДРГУР

Останні матеріали

Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється