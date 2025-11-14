ГУР: росія залучає північнокорейців для виробництва дронів і війни проти України

Перші військові з КНДР були зафіксовані 23 жовтня у Курській області росії.

До кінця 2025 року росія планує залучити близько 12 тисяч громадян Північної Кореї для роботи на підприємствах із виготовлення дронів та участі у військових операціях на фронті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про економічну зону "Алабуга" у Єлабузькому районі Татарстану, де виробляють далекобійні дрони типу Shaded і "Герань". За даними розвідки, в кінці жовтня росія узгодила деталі залучення працівників із північнокорейською компанією Jihyang Technology Trade Company, яка відповідальна за пошук і підбір персоналу. Зарплата обіцяна на рівні $2,5 за годину, а тривалість зміни — щонайменше 12 годин.

Крім роботи на заводах, північнокорейські громадяни беруть участь у війні проти України. Перші військові з КНДР були зафіксовані 23 жовтня у Курській області росії. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, Північна Корея вже направила до росії 3 000 солдатів, а загалом планується 12 тисяч.

Першу групу військових перевезли через Владивосток у жовтні, їм видали російську форму, зброю та фальшиві паспорти для приховування участі у війні. Відео підготовки північнокорейців з’являлися на російських полігонах у Хабаровську, Уссурійську, Благовєщенську та Владивостоці. На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади формують "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal із посиланням на колишнього російського розвідника повідомляє, що договір про стратегічне партнерство між росією та Північною Кореєю, підписаний путіним і Кім Чен Ином у червні, містить секретний пункт.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від росії гроші та ядерні технології.