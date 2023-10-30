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ПОЛІТИКА

Хакери отримали доступ до 632 000 електронних адрес міністерств юстиції та оборони США

30 жовтня 2023, 21:59
Хакери отримали доступ до 632 000 електронних адрес міністерств юстиції та оборони США
Фото: Ukrinform
В атаці було звинувачено російську хакерську банду під назвою Clop або Cl0p.

Хакерська група Clop із рф отримала доступ до адрес електронної пошти близько 632 000 федеральних службовців США в Міністерствах оборони та юстиції. Це сталося ще минулого літа.

Про це заявило Управління кадрів США, повідомляє Bloomberg.

У звіті наводяться подробиці кібератаки, під час якої хакери скористалися недоліками популярного інструменту для передачі файлів MOVEit.

Федеральні офіцери з кібербезпеки раніше підтвердили, що урядові установи були скомпрометовані внаслідок атаки, але надали мало інформації про масштаби атаки і не назвали постраждалі відомства.

"Постраждалі співробітники перебували в Міністерстві юстиції та різних підрозділах Міністерства оборони: ВПС, армії, Інженерному корпусі армії США, канцелярії міністра оборони, Об'єднаному штабі та оборонних агентствах, а також у польових операціях", - йдеться в матеріалі.

Управління персоналу охарактеризувало злом як великий інцидент, але також заявило, що у нього немає підстав вважати, що він становить значний ризик і що скомпрометовані дані були "загалом низького рівня".

В атаці було звинувачено російську хакерську банду під назвою Clop або Cl0p.

Раніше повідомлялось, що Молдова заблокувала сайти російських пропагандистів.

СШАрф тероризмкібератака

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