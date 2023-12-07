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Хоч підтримка України стала для декого "дратівливим фактором", не можна відступити перед рф – президент Чехії

07 грудня 2023, 15:55
Хоч підтримка України стала для декого
Джерело: chas.news
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала додав, що підтримуючи Україну, Чехія підтримує і власну безпеку.

Найвищі конституційні посадовці Чехії на зустрічі домовилися продовжувати підтримку України.

Про це пише Novinky.cz. 

У цьому контексті президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України стала "дратівливим фактором" для деяких політиків і громадян, і нагадав, що не можна відступати перед росією та її силовими амбіціями.

За словами президента, йдеться також про безпеку чехів, оскільки існують обґрунтовані побоювання, що росія не поважатиме міжнародне право і намагатиметься дедалі ширше впливати на події за межами своїх кордонів. 

"Якщо ми не хочемо підкорятися, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну", – нагадав Павел, додавши, що у росії не повинно виникнути відчуття, що вона досягне своїх цілей за допомогою будь-якої агресії.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала додав, що підтримуючи Україну, Чехія підтримує і власну безпеку, щоб у майбутньому не сталося так, що росія опиниться по сусідству зі Словаччиною і збільшить свої імперські апетити, яких вона не приховує.

Окрім Павела, Фіали та міністра закордонних справ Яна Ліпавського, на зустрічі також були присутні спікер Палати депутатів Маркета Пекарова Адамова та голова Сенату Мілош Вистрчіл. 

Чехіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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