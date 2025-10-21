Індія переходить з російської на азійську нафту – Bloomberg

Останнім часом США тиснуть на Індію, щоб вона обмежила імпорт російської сирої нафти в рамках зусиль щодо припинення війни в Україні.

Індійська компанія Reliance Industries поступово збільшує закупівлі близькосхідної нафти, і готова найближчим часом розмістити більше замовлень.

За словами трейдерів, знайомих з цим питанням, компанія купила щонайменше 2,5 млн барелів нафти, включаючи іракську Basrah Medium, а також Al-Shaheen та Qatar Land.

Reliance також зверталася до великої кількості потенційних контрагентів щодо наявності нафти з регіону, якість якої подібна до російської, повідомили трейдери. Компанія зазвичай була найбільшим покупцем сирої нафти з рф в Індії, покладаючись на ці потоки як на основу своєї діяльності.