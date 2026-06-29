Індія планує створити тисячі безпілотних танків Т-72

Індія ще у 2021 році прийняла рішення про заміну застарілих Т-72, запустивши проєкт Future Ready Combat Vehicle.

Індія має один з найбільших танкових парків у світі, понад 3,7 тисячі машин, з них близько 2,4 тисячі застарілих Т-72М1, які були прийняті на озброєння ще у 1979 році.

Про це пише Defense Express.

Індія ще у 2021 році прийняла рішення про заміну застарілих Т-72, запустивши проєкт Future Ready Combat Vehicle із планом замовити 1,7 тисячі нових одиниць. При цьому серед варіантів, куди подіти ці тисячі танків розглядається не лише списання чи реновація, а й можливість перетворити їх на наземні роботизовані комплекси.

За умовами конкурсу, оголошеного Міністерством оборони країни, необхідно надати два повністю перевірених прототипів комплектів для перетворення Т-72 на автономний наземний дрон.