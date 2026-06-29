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Індія планує створити тисячі безпілотних танків Т-72

29 червня 2026, 16:53
Індія планує створити тисячі безпілотних танків Т-72
Танк Т-72. Фото: milrus.com
Індія ще у 2021 році прийняла рішення про заміну застарілих Т-72, запустивши проєкт Future Ready Combat Vehicle.
Індія має один з найбільших танкових парків у світі, понад 3,7 тисячі машин, з них близько 2,4 тисячі застарілих Т-72М1, які були прийняті на озброєння ще у 1979 році.
 
Про це пише Defense Express.
 
Індія ще у 2021 році прийняла рішення про заміну застарілих Т-72, запустивши проєкт Future Ready Combat Vehicle із планом замовити 1,7 тисячі нових одиниць. При цьому серед варіантів, куди подіти ці тисячі танків розглядається не лише списання чи реновація, а й можливість  перетворити їх на наземні роботизовані комплекси.
 
За умовами конкурсу, оголошеного Міністерством оборони країни, необхідно надати два повністю перевірених прототипів комплектів для перетворення Т-72 на автономний наземний дрон.
 
"Застарілі Т-72 можна перетворити на автономні броньовані бойові машини для доповнення пілотованих танків та впровадження операційної структури взаємодії екіпажних та безекіпажних засобів",– зазначається в умовах конкурсу.
 
Аналітики зазначають: якщо рішення буде знайдено, це дозволить індійській армії перетворити до 2,4 тисячі Т-72 на НРК із широким функціоналом. Водночас ця ідея може створити значну загрозу для України через тісну співпрацю Індії з рф, попереджають у Defense Express.
 
"Всі роботи над Т-72 навряд можуть бути проведені без заводу Heavy Vehicles Factory (HVF) у Аваді, де збирали Т-72 та Т-90, а також проходить їх модернізація. Цей завод зберігає тісні зв'язки з рф, тобто будь-які роботи над Т-72 індійських компаній можуть проходити за участю російських фахівців з відповідними ризиками трансферу готових технологічних рішень до рф", – зазначають експерти.

 

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