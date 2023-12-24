Інсайди українського ППО: Від Patriot до радянських переносних зенітно-ракетних комплексів

Україна, Шахтарськ, 17 липня 2014 року. Поблизу міста Шахтарськ Донецької області російські ППО збили "Боїнг-777" малайзійських авіаліній, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. У катастрофі загинули усі 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. На борту перебували 80 дітей. Фото: AFP

Захист від повітряних загроз набуває все більшого значення, що робить Україну полігоном для випробувань систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Україна використовує дуже багато різноманітних систем ППО: від найдосконаліших ЗРК Patriot до переносних зенітно-ракетних комплексів.

Хоч кожен з цих зразків зброї може бути досить ефективним у виконанні своїх завдань, таке різноманіття загалом знижує загальну ефективність протиповітряної оборони, пише видання.

The Wall Street Journal зазначає, що Україна стала свого роду випробувальним полігоном сучасних воєнних технологій.

Разом із тим, як свою важливість тут показали БПЛА, так само різко зросло значення протиповітряної оборони.

"Ніхто не казав, що протиповітряна оборона виграє конфлікт, але її відсутність призведе до програшу", - сказав директор проекту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако.

Минулої зими росія запустила близько 1000 ракет і 1000 безпілотних літальних апаратів великої дальності по містах та українській інфраструктурі.

За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, Україна збила близько 70-75% з них.

За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, зараз на озброєнні України є порядка 564 зенітні системи: від згаданих Patriot до старих радянських систем малого радіусу дії.

Це досить багато, якщо врахувати, що решта країн Європи разом узяті мають лише близько 1600 систем ППО.

В певний момент в Україні просто закінчилися ракети до радянських систем ППО великої і середньої дальності.

Це спонукало Україну і США переобладнати деякі старі радянські пускові установки для стрільби західними ракетами.

Однак велике різноманіття зразків зенітної зброї саме по собі є проблемою. Експерти кажуть, що сьогодні протиповітряна оборона має діяти як єдина система, а не окремі автономні зенітні установки, а саме з цим є проблеми через різне походження наявних в Україні зразків зброї.

"Вам потрібне інтегроване управління вогнем. Тобто щось, що контролює все, що каже, коли стріляти коли не стріляти", - каже Том Карако.