Іран має ще понад 1000 ракет – оцінка Ізраїлю

06 квітня 2026, 16:09
Іран має ще понад 1000 ракет – оцінка Ізраїлю
Арсенал дозволяє продовжувати атаки, попри втрати.

Іран зберігає значний ракетний потенціал попри п’ять тижнів війни і за оцінками ізраїльських військових, у Тегерана досі є понад 1000 балістичних ракет, здатних досягти території Ізраїлю.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на заяви представників ізраїльських ВПС.

В інтерв’ю неназваний офіцер зазначив, що Іран продовжує активно використовувати свій ракетний арсенал. 

Водночас угруповання Хезболла, за оцінками ізраїльської сторони, має від 8 до 10 тисяч ракет меншої дальності.

З огляду на інтенсивність обстрілів, які тривають уже понад п’ять тижнів, такі запаси можуть дозволити Ірану та його союзникам продовжувати бойові дії ще кілька місяців.

За даними ізраїльських чиновників, до початку війни Іран мав близько 2000 ракет середньої дальності. Відтоді понад 500 було випущено по Ізраїлю, а частину знищено ударами.

Військові зазначають, що Іран запускає ракети з розгалуженої мережі підземних тунелів у гірських районах, що значно ускладнює їхнє знищення.

"Я не впевнений, що ми здатні зробити щось більше", - визнав один із представників ізраїльських ВПС, коментуючи можливості стримування атак.

Ці оцінки стали одним із перших публічних сигналів з боку Ізраїлю щодо масштабів ракетного потенціалу Ірану, який раніше офіційно не розкривався.

Раніше ми писали, що США та Іран обговорюють 45-денне перемир'я.

 

