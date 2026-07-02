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Іран накопичив десятки мільйонів барелів непроданої нафти

02 липня 2026, 17:57
Іран накопичив десятки мільйонів барелів непроданої нафти
Фото: DW
Тегеран має лише кілька тижнів, щоб знайти покупців, однак попит з боку головного імпортера різко скоротився.

Іран накопичив десятки мільйонів барелів непроданої нафти, значна частина якої перебуває на танкерах в азійських водах. Тегеран намагається терміново знайти покупців до завершення дії тимчасової генеральної ліцензії США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними міжнародної аналітичної компанії Kpler, наразі в азійських водах перебуває понад 20 млн барелів іранської нафти. Лише за останній тиждень цей показник зріс майже на 18%.
 
Водночас аналітична компанія Vortexa оцінює загальний обсяг іранської нафти, що перебуває на танкерах у морі або на стоянці, у 58–68 млн барелів. При цьому понад 90% цих вантажів не мають визначеного пункту призначення.
 
Як зазначає Bloomberg, Іран має час приблизно до середини серпня, щоб продати хоча б частину цих запасів до завершення терміну дії американської ліцензії, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти.
Водночас ситуацію ускладнює слабкий попит з боку китайських нафтопереробних заводів, які до початку конфлікту були головними покупцями іранської нафти. Наразі завантаженість китайського нафтопереробного сектору впала до найнижчого рівня за останні дев'ять років.
 
Більшість іранської нафти наразі перебуває в Перській затоці та прилеглих водах, Індійському океані або поблизу Сінгапуру в районі Малаккської протоки.

 

Іраннафта

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