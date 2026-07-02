Тегеран має лише кілька тижнів, щоб знайти покупців, однак попит з боку головного імпортера різко скоротився.

Іран накопичив десятки мільйонів барелів непроданої нафти, значна частина якої перебуває на танкерах в азійських водах. Тегеран намагається терміново знайти покупців до завершення дії тимчасової генеральної ліцензії США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними міжнародної аналітичної компанії Kpler, наразі в азійських водах перебуває понад 20 млн барелів іранської нафти. Лише за останній тиждень цей показник зріс майже на 18%.

Водночас аналітична компанія Vortexa оцінює загальний обсяг іранської нафти, що перебуває на танкерах у морі або на стоянці, у 58–68 млн барелів. При цьому понад 90% цих вантажів не мають визначеного пункту призначення.

Як зазначає Bloomberg, Іран має час приблизно до середини серпня, щоб продати хоча б частину цих запасів до завершення терміну дії американської ліцензії, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти.