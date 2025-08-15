Іран, рф та Китай об’єднуються проти можливого відновлення європейських санкцій

Три держави спільно працюють над тим, щоб запобігти введенню обмежень з боку Великої Британії, Франції та Німеччини

Іран координує зусилля з росією та Китаєм, щоб не допустити поновлення санкцій з боку європейських країн у разі відновлення своєї ядерної програми.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє Barrons.

За словами очільника іранської дипломатії, три держави спільно працюють над тим, щоб запобігти введенню обмежень з боку Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та росією, щоб зупинити це. Якщо це не спрацює і вони все ж застосують санкції, у нас є інструменти для реагування. Ми обговоримо їх у належний час", – наголосив Арагчі.

Він не уточнив, яким саме чином планується протидіяти можливим санкціям.