Іран розірвав пряму комунікацію зі США після погроз Трампа "знищити цивілізацію"

07 квітня 2026, 18:28
Переговори через посередників ще тривають, але час до дедлайну стрімко спливає.

Тегеран припинив прямий діалог із Вашингтоном після того, як Дональд Трамп опублікував допис із погрозою, що цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на посадовців країн Близького Сходу.

За їхніми словами, цей крок тимчасово ускладнив переговорний процес. Водночас контакти через посередників щодо припинення вогню тривають. Один із джерел уточнив: розриваючи прямий зв'язок, Іран хотів продемонструвати несхвалення і непокору.

Чи відновиться пряма комунікація до дедлайну, встановленого Трампом — вівторок, 20:00 за східним часом США, — наразі невідомо.

Погроза Трампа знищити "всю цивілізацію" Ірану стала однією з найжорсткіших публічних заяв на адресу Тегерана за останні роки і спровокувала нинішню дипломатичну кризу.

