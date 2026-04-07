Трамп анонсував нові удари по Ірану та попередив про можливу катастрофу

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість нових ударів по Ірану та зробив різку заяву щодо наслідків подій найближчої ночі.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, ситуація може мати катастрофічні наслідки. "Ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи більше не буде відновлена. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде", — зазначив він.

Водночас Трамп заявив, що в Ірані до влади нібито прийшли "розумніші і менш радикальні люди", і допустив можливість кардинальних змін у країні.

"Ми дізнаємося це вже сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу. 47 років здирництва, корупції та смерті нарешті завершаться. Хай благословить Бог великий народ Ірану!" — додав президент США.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв знищити всі електростанції Ірану. Також, за його словами, під атакою будуть й інші об'єкти.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "стурбований" погрозами президента Дональда Трампа завдати удару по цивільній інфраструктурі Ірану, заявив його речник. Це рідкісний випадок, коли ця міжнародна організація висловлює докір на адресу США.