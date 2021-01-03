Іран відмовився від неформальної зустрічі щодо відновлення ядерної угоди

Іран відмовився від проведення неформальної зустрічі з США та європейськими державами для обговорення шляхів відновлення ядерної угоди, наполягаючи на тому, що Вашингтон має спочатку скасувати всі свої односторонні санкції.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

"З огляду на недавні дії та заяви Сполучених Штатів і трьох європейських держав, Іран не вважає, що зараз час для неформальної зустрічі з цими країнами, яку запропонував глава зовнішньополітичного відомства ЄС", - сказав офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.

Влада країни заявила, що Тегеран наразі вивчає пропозицію верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

Нинішню заяву Тегерана у Вашингтоні сприйняли з "розчаруванням".

"Хоча ми розчаровані відповіддю Ірану, ми, як і раніше, готові відновити конструктивну дипломатію для досягнення взаємного повернення до дотримання зобов'язань СВПД (Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми - ред.)", - заявили у Білому домі.

Як повідомлялося, іранська ядерна угода, що має офіційну назву "Спільний всеосяжний план дій" (JCPOA), була укладена у 2015 році під час президентства Обами у форматі P5+1 (п'ять постійних членів РБ ООН, а також Німеччина із залученням Європейського Союзу). Угода передбачала скасування більшості санкцій проти Тегерана в обмін на припинення його ядерної програми.

Адміністрація Дональда Трампа вивела США з Іранської ядерної угоди, вказавши на дестабілізаційну активність Тегерана в регіоні та випробування ним балістичних ракет, що можуть дістатися європейських та інших союзників США.

Іран і нова адміністрація президента США Джо Байдена розходяться в думках з приводу того, хто повинен зробити перший крок для відновлення угоди. Іран наполягає на тому, щоб Сполучені Штати спочатку зняли санкції, в той час, як Вашингтон заявляє, що Тегеран спочатку має повернутися до дотримання умов угоди, яку він періодично порушує.

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