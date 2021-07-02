Джо Байден має намір полегшити економічний тиск на Іран, про скасування ключових санкцій поки не йдеться

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість пом'якшення економічного тиску на Іран при збереженні найбільш чутливих для іранської економіки обмежувальних заходів, повідомляє Bloomberg з посиланням на чотири джерела в адміністрації Байдена.

За словами співрозмовників агентства, американська адміністрація обговорює можливість надання Тегерану позик Міжнародного валютного фонду, а також ослаблення санкцій, що перешкоджають отриманню Іраном гуманітарної допомоги в умовах пандемії коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Джерела Bloomberg вважають, що ці заходи є кроком на шляху до повернення США в іранську "ядерну угоду" (Спільний всеосяжний план дій, СВПД), з якої Вашингтон вийшов у 2018 році під час президентства Дональда Трампа. При цьому скасування заборони на торгівлю нафтою з Іраном поки не обговорюється.

Як повідомлялося, глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив після вступу Байдена на посаду, що новому президенту слід "беззастережно" скасувати всі санкції, введені колишньою американською адміністрацією. На початку лютого він попередив, що час Вашингтона на повернення в "ядерну угоду" "не безмежний".

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно висловив думку, що в разі повернення США у СВПД слід почати роботу над більш масштабною угодою з Іраном, що охоплюватиме не тільки ядерну проблему, але іранську програму зі створення балістичних ракет. Іран категорично відкидає ідею коригування СВПД.

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