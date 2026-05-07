Ірландія заявила про готовність приєднатися до угоди про Спецтрибунал щодо злочинів рф

07 травня 2026, 17:57
Фото: travelchannel.com
Очільник МЗС Сибіга закликав усі держави долучитися до цих зусиль.
Ірландія стала черговою державою, яка готова приєднатися до Спецтрибуналу за злочин агресії рф проти України.
 
Про це розповів глава українського МЗС Андрій Сибіга. 
 
За його словами, Дублін повідомив Раду Європи про готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо створення спецтрибуналу. 
 
"Це логічний крок, враховуючи послідовну та принципову підтримку Ірландією всіх зусиль щодо забезпечення підзвітності", – написав він і подякував за "тверду позицію". 
 
Сибіга зазначив, що спеціальний трибунал за злочин агресії проти України увійде в історію: він притягне до відповідальності найвище політичне та військове керівництво агресора та його спільників. 
 
"Я закликаю всі держави – як у Європі, так і за її межами – долучитися до цих історичних зусиль. Справедливість за злочин агресії проти України є важливою для міцного миру в Європі", – наголосив міністр. 
 
Нагадаємо. що наприкінці квітня Європарламент закликав ЄС прискорити створення Спецтрибуналу для керівництва росії. Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал, а Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.

 

Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
