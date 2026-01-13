Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іспанія посилює правила щодо дипфейків

13 січня 2026, 18:55
Фото: uifuture.org
Уряд розробив законопроєкт, який окремо регулює застосування штучного інтелекту.
Уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який обмежує використання ШІ-дипфейків та суттєво посилює правила отримання згоди на використання зображень і голосів людей.
 
Про це пише Reuters. 
 
Документ передбачає посилений захист дітей, а також встановлює 16 років як мінімальний вік, з якого особа може надавати згоду на використання власного зображення. Законопроєкт також обмежує повторне використання фото з інтернету, а також згенерованих штучним інтелектом голосів і зовнішності без дозволу людини.
 
Міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос наголосив, що публікація особистих або сімейних фото в соцмережах не означає автоматичної згоди на їх використання в інших контекстах.
 
"Те, що люди діляться зображеннями в соцмережах, не дає необмеженої свободи використовувати їх де завгодно", — заявив він.
 
Законопроєкт окремо регулює застосування штучного інтелекту. Зокрема, він визнає незаконним використання зображення або голосу людини, створених за допомогою ШІ, у рекламних чи комерційних цілях без її згоди. Водночас документ дозволяє творчі, сатиричні або художні матеріали за участі публічних осіб, якщо такі матеріали чітко марковані як створені за допомогою штучного інтелекту.
 
Іспанська ініціатива вписується в загальноєвропейський тренд. ЄС вимагає від країн-членів криміналізувати створення та поширення сексуальних дипфейків без згоди до 2027 року.

 

