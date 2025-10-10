Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Іспанія відповіла Трампу на погрозу виключення з НАТО

10 жовтня 2025, 15:59
Фото: з вільного доступу
Іспанія відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа про виключення її з НАТО за невиконання його підвищених цілей щодо витрат на оборону.

Іспанія відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа, який припустив можливість виключення країни з НАТО через недостатні оборонні витрати. 

Про це повідомляє The Guardian.

Джерела в іспанському уряді заявили, що Іспанія є відданим і повноправним членом НАТО, адже вона досягає своїх цілей щодо потенціалу настільки ж, як і Сполучені Штати.

Нагадаємо, що президент США запропонував альянсу НАТО розглянути можливість виключення Іспанії зі своїх лав через суперечку щодо відставання західноєвропейської країни у військових витратах.

Варто зауважити, що вчора Трамп зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом і вони разом поспілкувалися з пресою.

А під час розмови заявив про готовність захищати Фінляндію в разі нападу рф та припустив, що можливо, Іспанію слід виключити з блоку НАТО.

ІспаніяНАТОДональд Трампоборона

