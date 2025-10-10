Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп пригрозив Іспанії виключенням з НАТО

10 жовтня 2025, 11:02
Трамп пригрозив Іспанії виключенням з НАТО
Фото: з вільного доступу
Мадрид недостатньо витрачає на оборону, і тому країну могли б виключити з НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанія не виконує зобов’язання щодо оборонних витрат у межах НАТО, і припустив, що цю країну варто було б виключити з Альянсу. 

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає Politico з посиланням на джерела. 

Трамп розкритикував Іспанію за відставання від інших членів НАТО у фінансуванні оборони.

"У нас була одна країна, що відстає Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з’ясувати, чому. У них немає виправдання. Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх з НАТО", - заявив американський президент.

Трамп також нагадав, що союзники по НАТО на саміті в червні погодилися з його вимогою витрачати 5% ВВП на безпеку, з яких 3,5% на оборону, а ще 1,5% на ширші інвестиції у сферу безпеки. Іспанія, за його словами, стала єдиною країною, яка не підтримала ці орієнтири.

На тлі цього Трамп похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат, назвавши це правильним кроком у відповідь на агресію росії проти України.

"Ви вчинили правильно. Іспанія - ні. Думаю, вам доведеться з ними поговорити", - звернувся він до президента Фінляндії Александра Стубба.

 

ІспаніяНАТОДональд Трамп

Останні матеріали

Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється