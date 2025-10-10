Трамп пригрозив Іспанії виключенням з НАТО

Мадрид недостатньо витрачає на оборону, і тому країну могли б виключити з НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанія не виконує зобов’язання щодо оборонних витрат у межах НАТО, і припустив, що цю країну варто було б виключити з Альянсу.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає Politico з посиланням на джерела.

Трамп розкритикував Іспанію за відставання від інших членів НАТО у фінансуванні оборони.

"У нас була одна країна, що відстає Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з’ясувати, чому. У них немає виправдання. Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх з НАТО", - заявив американський президент.

Трамп також нагадав, що союзники по НАТО на саміті в червні погодилися з його вимогою витрачати 5% ВВП на безпеку, з яких 3,5% на оборону, а ще 1,5% на ширші інвестиції у сферу безпеки. Іспанія, за його словами, стала єдиною країною, яка не підтримала ці орієнтири.

На тлі цього Трамп похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат, назвавши це правильним кроком у відповідь на агресію росії проти України.

"Ви вчинили правильно. Іспанія - ні. Думаю, вам доведеться з ними поговорити", - звернувся він до президента Фінляндії Александра Стубба.