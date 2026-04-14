ISW: російська армія стикається з дефіцитом контрактників

14 квітня 2026, 10:09
ISW: російська армія стикається з дефіцитом контрактників
Навіть рекордні виплати не змінили ситуацію.

росія стикається з дедалі серйознішими проблемами у вербуванні військових для війни проти України – попри рекордні грошові бонуси, темпи набору продовжують падати.

До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками ISW, у першому кварталі 2026 року росія набирала близько 800–1000 військових щодня – проти 1000–1200 осіб за той самий період 2025 року. Скорочення становить близько 20%. При цьому щоденний набір у середньому 940 осіб не дозволяє досягти офіційної цілі у 409 тисяч контрактників і не покриває бойових втрат.

Втрати тим часом зростають. У першому кварталі 2026 року компенсації виплатили родинам приблизно 25 тисяч загиблих – проти 20 тисяч у 2025 році та близько 10 тисяч у 2024-му.

Бонуси не рятують

Навіть рекордні виплати не змінили ситуацію. За даними економіста Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, у березні 2026 року середній одноразовий бонус за контракт досяг 1,47 млн рублів – близько 19,3 тис. доларів. Щонайменше 12 регіонів збільшили виплати на 50–80% із середини лютого – але і це не дало очікуваного ефекту.

Для компенсації дефіциту особового складу російське командування, за оцінками ISW, почало залучати стратегічні резерви – для утримання позицій і реагування на українські контратаки. Паралельно влада активізувала приховану мобілізацію через підприємства та навчальні заклади.

Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
