ISW: російська армія стикається з дефіцитом контрактників

росія стикається з дедалі серйознішими проблемами у вербуванні військових для війни проти України – попри рекордні грошові бонуси, темпи набору продовжують падати.

До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками ISW, у першому кварталі 2026 року росія набирала близько 800–1000 військових щодня – проти 1000–1200 осіб за той самий період 2025 року. Скорочення становить близько 20%. При цьому щоденний набір у середньому 940 осіб не дозволяє досягти офіційної цілі у 409 тисяч контрактників і не покриває бойових втрат.

Втрати тим часом зростають. У першому кварталі 2026 року компенсації виплатили родинам приблизно 25 тисяч загиблих – проти 20 тисяч у 2025 році та близько 10 тисяч у 2024-му.

Бонуси не рятують

Навіть рекордні виплати не змінили ситуацію. За даними економіста Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, у березні 2026 року середній одноразовий бонус за контракт досяг 1,47 млн рублів – близько 19,3 тис. доларів. Щонайменше 12 регіонів збільшили виплати на 50–80% із середини лютого – але і це не дало очікуваного ефекту.

Для компенсації дефіциту особового складу російське командування, за оцінками ISW, почало залучати стратегічні резерви – для утримання позицій і реагування на українські контратаки. Паралельно влада активізувала приховану мобілізацію через підприємства та навчальні заклади.