Італія допоможе Україні з теплопостачанням після атак росії

Україна має отримати ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт.

Італія найближчими днями передасть Україні партію опалювального обладнання, щоб підтримати ті регіони, які найбільше постраждали від російських атак.

Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, в межах першого етапу Україна отримає 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року. Україна має отримати ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт.

Буданов зазначив, що це обладнання необхідне в умовах постійних російських атак на українську інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення також зазначив про допомогу Італії.

"Зокрема цими днями наші домовленості з Італією почали реалізовуватись. Говорили про це з (прем'єр-міністеркою Італії — ред.) Джорджею Мелоні. Зараз пакети підтримки, а це дуже важливі речі, дуже важливе обладнання завозиться в Україну", — сказав президент.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України—міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба 17 січня повідомляв, що в Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення теплопостачання в 102 будинки.

18 січня Кулеба повідомив, що в Києві триває відновлення тепла в 143 будинках. Він додав, що без тепла залишаються ще 30 будинків.