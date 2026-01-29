Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Італія надіслала Україні котли та генератори для боротьби з енергокризою

29 січня 2026, 11:39
Італія надіслала Україні котли та генератори для боротьби з енергокризою
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Перша партія промислових котлів і електрогенераторів прибула до країни.

Італія доставила в Україну промислові котли та електрогенератори, щоб допомогти впоратися з енергетичною кризою, спричиненою навмисними атаками росії на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив уряд Італії. 

Першу партію з 78 котлів доставлено 28 січня. У найближчі тижні до України прибуде ще 300 одиниць обладнання загальною тепловою потужністю близько 900 МВт. Котли призначені для пошкоджених міських мереж, лікарень та критичних служб. За розрахунками, цього вистачить для забезпечення теплом приблизно 90 000 будинків або міста з населенням близько 250 000 людей.

Одночасно Італія розпочала програму постачання середніх і великих генераторів, які забезпечать роботу лікарень, водопровідних систем та іншої критичної інфраструктури у разі відключення електроенергії.

Ці кроки реалізуються в рамках зобов’язань прем’єр-міністерки Джорджа Мелоні перед президентом Володимиром Зеленським, взятих під час зустрічі на Європейській раді у жовтні 2025 року, і доповнюють ініціативи приватного сектору щодо постачання генераторів до України.

Крім того, днями Італія надала €1 млн на посилення кібербезпеки України

 
