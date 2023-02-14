Італія підтримає створення спецтрибуналу для путіна та його поплічників

За воєнні злочини, скоєні в Україні має відповіти кожен.

Італія підтримає створення спеціального трибуналу для керівництва росії з воєнних злочинів, скоєних в Україні.



Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні. Про це повідомляє Ansa.

Він зазначив, що Італія ніколи не надсилала Україні зброю для ударів по території росії, проте якщо керівництво країни порушує норми міжнародного права, то у всіх країн має бути єдина позиція.



"Вбивати беззбройне населення – це воєнний злочин, і ми подивимося, як у це втрутитися: якщо буде спеціальний трибунал, ми не будемо проти", – заявив Таяні.

Нагадаємо, завдяки потужному тиску з боку Вашингтона Італія все ж передасть Україні батареї зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.