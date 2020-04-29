Кабмін дозволив відкрити ринки

Найближчим часом в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки. Однак, відбудеться це лише за умови дотримання певних умов.

Відповіне рішення ухвалив уряд на позачерговому засіданні 29 квітня. З якого числа запрацюють ринки, у Кабміні не уточнили, передає 24 канал.

"Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ і Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність",– заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Очільник уряду додав, що основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Що передувало такому рішенню

Під час відеозвернення 27 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 травня в Україні можуть запрацювати продовольчі ринки. Він наголосив, що їхня робота – це важливе питання. Оскільки мовиться про робочі місця та заробіток громадян, зокрема малих фермерів.

Також президент повідомив, що це питання розгляне уряд на найближчому засіданні в середу, 29 квітня.

"Вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці, 1 травня, ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити, лише за умови дотримання всіх правил безпеки",– зауважив український президент.

Водночас він наголосив, хоча це і важливе питання, але життя та здоров’я українців – понад усе. Це стосується у тих громадян, що перебувають в Україні, і тих, які зараз перебувають за кордоном.

Вимоги від МОЗ щодо відновлення роботи ринків

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, якщо ринки відновлять роботу, це стане серйозним кроком до послаблення карантину.

Також у МОЗ оприлюднили низку вимог щодо відновлення роботи ринків. У відомстві підкреслюють, що вони діятимуть, аби не допустити поширення коронавірусу.

За яких умов в Україні відновлять роботу продовольчі ринки

Допускатимуть на ринок працівників, продавців і відвідувачів лише, якщо

– ті будуть у масці або респіраторі,

– їм безконтактно виміряють температуру.

На кожному вході або в’їзді на ринки мають бути антисептики.

На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.

Щотри години слід проводити дезінфекцію безконтактних поверхонь.

Наприкінці кожного робочого дня мають відбуватися дезінфекція та прибирання всіх приміщень.

Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.

Для продавців

Відстань між робочими місцями має бути щонайменше 3 метри.

Продавців і покупців мають відмежовувати захисні екрани.

Для працівників

Слід інформувати відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень і щодо профілактики коронавірусу.

Потрібно контролювати, чи дотримуються вимоги щодо профілактики COVID-19. А у разі порушень, їх слід оперативно усунути.

Порушення вимог: які наслідки

У ефірі програми "Свобода слова" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко уточнив, якщо ринок порушив ці вимоги, то він зможе відкритися не раніше ніж через 7 днів. Але це станеться за умови, що керівництво цього ринку усуне всі порушення. Контролюватиме за процесом Київ, натомість місцеві органи самоврядування не залучатимуть.

"Щодня інспектування здійснюватимуть представники Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і щодня видаватимуть дозволи або заборону на відкриття ринку," – констатував Ляшко.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.