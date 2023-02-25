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Канада через рік війни в Україні: треба озброювати Україну, а не говорити про мир

25 лютого 2023, 12:55
Канада через рік війни в Україні: треба озброювати Україну, а не говорити про мир
На цьому етапі міжнародній спільноті слід максимально зміцнювати обороноздатність України, а не дискутувати про мир.

Про це в своєму інтерв’ю сказала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Пише видання Politico.

Зараз не час говорити про мир, а час озброювати їх. Як прогресивний політик, я ніколи не думала, що скажу таке”, - сказала міністр.

Мелані Жолі наголосила, що незаконна російська війна проти України несе для Канади екзистенційну загрозу: “Ми були архітекторами багатьох відомих нам нині правил, на яких тримається заснований на правилах міжнародний порядок, хоч я й не люблю цю фразу, але міжнародна система”.

Канада хоче допомогти Україні відбудуватися після війни, однак усвідомлює складнощі цього, заявили Жолі.

Приватний капітал не буде зацікавленим вкладати кошти у реконструкцію міст, якщо залишатиметься геополітичний ризик”, - додала вона.

міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі додала, що навіть після війни росія залишатиметься небезпечним сусідом, особливо з путіним при владі.

війнаКанадамелані жюлі

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