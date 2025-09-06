Канада готує нові санкції та зброю для України

Канада демонструє готовність не лише до довготривалої фінансової і військової допомоги Україні, а й до участі у майбутній системі безпеки.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, виступаючи на прес-конференції у місті Міссісага, провінція Онтаріо, закликав до максимального тиску на росію, зважаючи на нові погрози з боку очільника кремля владіміра путіна. Він ще "ще не змирився з необхідністю миру", заявив Карні, за повідомленням CBC.

"путін є причиною цієї війни, він є причиною вбивств. Він не буде диктувати умови миру", – наголосив Карні, відповідаючи на запитання журналістів.

Карні заявив, що тиск союзників на росію включатиме запровадження нових санкцій, забезпечення українських військ зброєю та підтримку України "коли відбудеться припинення бойових дій". Він повідомив, що наступний пакет санкцій зараз готується союзниками України.

Раніше Карні підтвердив союзникам, що Канада готова надати "пряму та масштабовану військову допомогу" Україні після досягнення припинення вогню. Ця позиція узгоджується з ініціативою президента Франції Емманюеля Макрона, який оголосив про намір 26 держав розгорнути "силу запевнення" після завершення війни чи підписання мирної угоди.

Канада вже пообіцяла 2 мільярди доларів військової допомоги Україні. Під час першого візиту до Києва в серпні Карні уточнив, що кошти підуть на закупівлю дронів, бронетехніки та інших боєприпасів. Приблизно 40 відсотків фонду буде спрямовано на термінові постачання, включаючи транспорт, зброю та медичне обладнання. Ще третина – на придбання озброєнь зі списку пріоритетів НАТО, серед яких американське обладнання, боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Крім того, Канада планує закупити для України засоби боротьби з дронами та електронної війни. На День незалежності в Києві Карні також оголосив про виділення 31 мільйона доларів гуманітарної допомоги і програм підтримки відбудови країни в найближчі роки.

Оттава, підтвердив Карні, демонструє готовність не лише до довготривалої фінансової і військової допомоги Україні, а й до участі у майбутній системі безпеки після завершення війни.