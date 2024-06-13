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Канада планує надіслати Україні майже 2 тис. ракетних двигунів CRV7, знятих з експлуатації – Reuters

13 червня 2024, 15:07
Канада планує надіслати Україні майже 2 тис. ракетних двигунів CRV7, знятих з експлуатації – Reuters
Фото: google.com
Київ також отримає від Оттави 130 тисяч боєприпасів до стрілецької зброї.

Канада незабаром планує відправити в Україну близько 2 тисяч надлишкових ракет без бойових частин, а також низку іншої зброї.

Про це заявив міністр оборони країни Білл Блер, пише Reuters.

За його словами, останні кілька місяців канадські фахівці витратили, аби гарантувати безпечну експлуатацію ракет, які не мають боєголовок. Речниця міністра уточнила, що низку боєголовок Оттава “планує зрештою відправити”.

Окрім того, Канада надсилає 29 дистанційно керованих збройових станцій німецького виробництва, які можна приєднати до різної бронетехніки, а також 130 тисяч боєприпасів до стрілецької зброї.

CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані. Канадські консерватори вимагали від уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет. 

Канадавійна в Україніросія окупантипідтримка України

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