Канада витратила 4 місяці на переказ коштів після ухвалення рішення про купівлю системи ППО для України

Міністр оборони стверджує, що затримка не вплинула на повільне постачання терміново необхідних систем.

Канада ухвалила рішення приєднатися до плану США щодо купівлі терміново потрібних Україні систем NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) ще на початку 2023 року, але знадобилося чотири місяці, щоб переказати кошти.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер в інтерв'ю CBC News.

Міністр оборони Канади Білл Блер наполягає, що затримка з перерахуванням коштів не вплинула на темпи постачання цих високотехнологічних систем ППО, які досі не були передані Україні і, ймовірно, надійдуть лише в 2025 році.

Пропозицію щодо придбання систем обговорювали ще в листопаді 2022 року, коли росія активізувала кампанію з балістичними ракетними ударами, спрямовану на знищення електромереж України та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уряд Канади офіційно оголосив про купівлю системи вартістю 406 мільйонів доларів у січні 2023 року. Проте фактичний переказ коштів Сполученим Штатам, необхідний для початку процесу закупівлі, відбувся лише в березні 2023 року.

"Я не вважаю, що це спричинило якусь затримку", – сказав Блер в інтерв’ю CBC News. Він пояснив, що для придбання систем через США потрібно було отримати схвалення Конгресу США, що потребувало часу.

Попри критику за повільні темпи закупівель, Блер очікує, що постачання систем відбудеться до кінця 2024 року, і вже на початку 2025 року вони будуть передані Україні.