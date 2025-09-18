Канцлер Німеччини звинуватив путіна у вбивствах і спробах розхитати Захід

Мерц підкреслив, що капітуляція України перед росією є неприйнятною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, під час парламентських дебатів щодо бюджету на 2025 рік у нижній палаті Бундестагу в Берліні звинуватив очільника кремля путіна у вбивствах та спробах дестабілізувати Захід. Він заявив, що москва постійно випробовує межі та намагається підірвати єдність союзників. Як приклад він навів нещодавні порушення росією повітряного простору Польщі та Румунії, що, за його словами, є частиною тривалої тенденції випробування витривалості Заходу.

Про це 17 вересня повідомляє Reuters.

"путін вже давно перевіряє межі. Він саботує, шпигує, вбиває і намагається дестабілізувати нас. росія прагне розхитати наші суспільства", – наголосив Мерц.

Він окремо підкреслив, що капітуляція України перед росією є неприйнятною. "Примусовий, мир без свободи, лише підштовхнув би путіна до пошуку нової цілі", – зазначив канцлер.

Мерц нагадав, що раніше вже називав путіна військовим злочинцем. кремль у відповідь заявив, що слова німецького канцлера про можливі мирні переговори слід ігнорувати. москва заперечує причетність своїх військ до будь-яких воєнних злочинів в Україні.

Позиція уряду Німеччини щодо підтримки України викликала критику з боку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Її лідерка Аліса Вайдель під час дебатів заявила, що Мерц «видає себе за світового політика і воєначальника». У відповідь соратник канцлера Єнс Шпан сказав, що Вайдель фактично перетворюється на «п’яту колону» росії.