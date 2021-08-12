"Карантинні" 8 тисяч: Кабмін виплатить недоотримані гроші тим, хто помилився з реквізитами навесні
Відповідну постанову прийняв уряд, повідомляє Економічна правда з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"Застрахованим особам, які зверталися щодо оформлення допомоги у квітні-травні цього року у зв’язку з запровадженням в окремих регіонах "червоного" рівня карантину, але не змогли отримати допомогу через неправильно зазначені банківські реквізити, надали можливість повторно звернутися через портал Дія для її отримання", - заявили у відомстві.
"Інформація про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги надійде застрахованим особам від Мінцифри засобами порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія (Дія)", - додали у прес-службі.
Після надходження відповідного повідомлення для отримання допомоги у розмірі 8000 гривень застраховані особи зможуть до 15 грудня цього року включно сформувати і подати повідомлення через Дію, вказавши правильні реквізити банківського рахунка для виплати 8000 грн.
Перерахування допомоги буде проводитись "Ощадбанком" на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок, зазначений у повідомленні.
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