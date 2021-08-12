"Карантинні" 8 тисяч: Кабмін виплатить недоотримані гроші тим, хто помилився з реквізитами навесні

Інформація про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги надійде застрахованим особам від Мінцифри засобами порталу Дія

Застрахованим особам, які подавали заявки на отримання допомоги у 8 тис грн у квітні-травні 2021 року, але не отримали її через невірно вказану інформацію про банківський рахунок, виплатять недоотримані суми.

Відповідну постанову прийняв уряд, повідомляє Економічна правда з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Застрахованим особам, які зверталися щодо оформлення допомоги у квітні-травні цього року у зв’язку з запровадженням в окремих регіонах "червоного" рівня карантину, але не змогли отримати допомогу через неправильно зазначені банківські реквізити, надали можливість повторно звернутися через портал Дія для її отримання", - заявили у відомстві.

"Інформація про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги надійде застрахованим особам від Мінцифри засобами порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія (Дія)", - додали у прес-службі.

Після надходження відповідного повідомлення для отримання допомоги у розмірі 8000 гривень застраховані особи зможуть до 15 грудня цього року включно сформувати і подати повідомлення через Дію, вказавши правильні реквізити банківського рахунка для виплати 8000 грн.

Перерахування допомоги буде проводитись "Ощадбанком" на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок, зазначений у повідомленні.