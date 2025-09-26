Кая Каллас: Європа не може сама нести всю відповідальність за допомогу Україні

Україна та її союзники намагаються зрозуміти раптову зміну риторики Трампа.

Європа не повинна залишатися єдиним гравцем, який допомагає Києву у війні проти росії, заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Про це повідомляє Politico.

Виступаючи на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Каллас нагадала про обіцянку президента США Дональда Трампа домогтися припинення бойових дій: "Саме він обіцяв припинити вбивства. Тож це не може бути лише нашою відповідальністю", — сказала вона.

Роль США і НАТО

За словами Каллас, без участі Сполучених Штатів НАТО не існує:

"Америка є найбільшим союзником по НАТО. Тому, коли ви говорите про те, що має робити НАТО, це також означає, що має робити Америка".

Трамп раніше закликав союзників повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, роблячи це умовою для можливих кроків Вашингтона щодо санкцій. Каллас погодилася, що тиск у цьому напрямку виправданий: ЄС уже знизив імпорт нафти та газу з рф на 80% і ухвалив 19 пакетів санкцій.

Водночас вона закликала США вплинути на Угорщину та Словаччину — ключових імпортерів російських енергоносіїв у ЄС.

Каллас наголосила, що позитивні жести з боку Вашингтона не призвели до деескалації:

"Ви приходите з доброю волею, пропонуєте все це, щоб [росія] сіла за стіл переговорів, але вони насправді тільки ескалують ситуацію. путін зловживає цією доброю волею. Тепер питання, що з цим робити?"

Тим часом російські дрони та літаки неодноразово порушували повітряний простір Європи. Напруженість підсилила заява міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова на зустрічі G20, де він звинуватив ЄС і НАТО у «фактичному оголошенні війни» москві.

Використання заморожених активів

Каллас також підтримала ідею спрямування заморожених російських активів на відбудову України. За її словами, відновлення країни не повинно фінансуватися за рахунок платників податків у ЄС:

"росія повинна заплатити за завдані збитки", — наголосила дипломат.

Зміна риторики Трампа

На тлі цих дискусій союзники намагаються зрозуміти різку зміну тону Дональда Трампа. Днями він заявив, що Україна за підтримки Європи може відвоювати всі окуповані росією території — попри попередні заяви про необхідність швидкого миру.