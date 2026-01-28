Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Казахстан просить дозвіл США на придбання активів "Лукойлу"

28 січня 2026, 15:30
Казахстан просить дозвіл США на придбання активів
Фото: uapress.info
"Лукойл" володіє 13% часткою в операторі казахстанського нафтового родовища Карачаганак - його запаси наразі оцінюються у майже 2 млрд барелів.

Казахстан надіслав офіційну заявку до США на придбання частки російського гіганта "Лукойл" в енергетичних проєктах країни.

Про це повідомляє Reuters.

"Лукойл" володіє 13% часткою в операторі казахстанського нафтового родовища Карачаганак - його запаси наразі оцінюються у майже 2 млрд барелів.

Крім того, російська компанія володіє 5% часткою в операторі казахстанського нафтового родовища у Тенгіз, запаси якого становлять понад 10 млрд барелів. Крім того, "Лукойлу" належить частка у Каспійському трубопровідному консорціумі, який транспортує нафту Казахстану до порту Новоросійськ для експорту.

Міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов розповів, що його країна надіслала листа до Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Згідно із американськими санкціями, саме воно має схвалити транзакцію.

Крім того, він наголосив, що Казахстан має переважне право на викуп розташованих у країні активів "Лукойлу".

Нагадаємо, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснєфті" та "Лукойлу". Обмеження були введені для посилення тиску на кремль і змушення російського диктатора владіміра путіна піти на переговори з Україною.

СШАКазахстансанкціі проти росіїЛукойл

