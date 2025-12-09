Казахстан вперше відкрив прямий нафтовий маршрут до Китаю в обхід росії

Зазначається, що вперше 50 тисяч тонн сирої нафти відправляться до Китаю безпосередньо з родовища Кашаган.

Казахстан вперше почне постачати нафту напряму до Китаю в обхід російських трубопроводів. Раніше Казахстан використовував російські потужності для нафтових постачань.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вперше 50 тисяч тонн сирої нафти відправляться до Китаю безпосередньо з родовища Кашаган. Це буде перше постачання після того, як український дрон пошкодив термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

"КТК, на яку припадає 1% світових постачань сирої нафти та до якої входять російські, казахстанські та американські акціонери, була змушена скоротити експорт... Наразі КТК використовує лише один із трьох ВПП", - сказано у повідомленні.

Казахстан планує транспортувати нафту з родовища Кашаган до Китаю через нафтопровід "Атасу-Алашанькоу". Цікаво, що нафту добуває міжнародний консорціум NCOC, до якого входить китайська компанія CNPC. Саме вона відправить 30 тисяч тонн нафти, ще 20 тисяч тонн буде відправлено японською компанією зі складу консорціуму.

Міністерство енергетики Казахстану підтвердило зусилля щодо пошуку додаткових маршрутів для каспійської нафти. Особливо це стосується родовища Кашаган.

"Інцидент на морському терміналі КТК не призвів до повної зупинки експорту... Міністерство разом з виробниками працює над перерозподілом обсягів та активізацією використання альтернативних маршрутів", - сказано у відповіді.