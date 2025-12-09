Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Казахстан вперше відкрив прямий нафтовий маршрут до Китаю в обхід росії

09 грудня 2025, 18:00
Казахстан вперше відкрив прямий нафтовий маршрут до Китаю в обхід росії
Фото з вільних джерел
Зазначається, що вперше 50 тисяч тонн сирої нафти відправляться до Китаю безпосередньо з родовища Кашаган.

Казахстан вперше почне постачати нафту напряму до Китаю в обхід російських трубопроводів. Раніше Казахстан використовував російські потужності для нафтових постачань.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вперше 50 тисяч тонн сирої нафти відправляться до Китаю безпосередньо з родовища Кашаган. Це буде перше постачання після того, як український дрон пошкодив термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

"КТК, на яку припадає 1% світових постачань сирої нафти та до якої входять російські, казахстанські та американські акціонери, була змушена скоротити експорт... Наразі КТК використовує лише один із трьох ВПП", - сказано у повідомленні.

Казахстан планує транспортувати нафту з родовища Кашаган до Китаю через нафтопровід "Атасу-Алашанькоу". Цікаво, що нафту добуває міжнародний консорціум NCOC, до якого входить китайська компанія CNPC. Саме вона відправить 30 тисяч тонн нафти, ще 20 тисяч тонн буде відправлено японською компанією зі складу консорціуму.

Міністерство енергетики Казахстану підтвердило зусилля щодо пошуку додаткових маршрутів для каспійської нафти. Особливо це стосується родовища Кашаган.

"Інцидент на морському терміналі КТК не призвів до повної зупинки експорту... Міністерство разом з виробниками працює над перерозподілом обсягів та активізацією використання альтернативних маршрутів", - сказано у відповіді.

КазахстанКитайсанкціі проти росіїнафта рф

Останні матеріали

ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється