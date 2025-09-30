Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Келлог: путін усвідомлює поразку у війні проти України

30 вересня 2025, 17:38
Келлог: путін усвідомлює поразку у війні проти України
джерело x.com/generalkellogg
Келлог підкреслив, що для путіна ця війна є безнадійною.

російський диктатор владімір путін, ймовірно, усвідомлює, що не здобуде перемоги у війні проти України.

Про це заявив спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог, повідомляє The Guardian.

Келлог підкреслив, що для путіна ця війна є безнадійною:
"Думаю, у глибині душі він усвідомлює, що не зможе здобути перемогу. Для нього це безнадійний бій у довгостроковій перспективі. Цього не станеться".

НАТО і порушення повітряного простору

Спецпредставник фактично підтримав ідею збивати російські літаки або дрони, якщо вони порушать повітряний простір країн НАТО:
"З військової точки зору, іноді ви підвищуєте так званий рівень ризику. Наприклад, у 2015 році російський винищувач порушив турецький повітряний простір. Турки його збили. Це привертає увагу дуже швидко. Саме це я маю на увазі, говорячи про підвищення рівня ризику", — зазначив Келлог.

Він додав, що росіян уже попередили про рішучу відповідь на порушення повітряного простору НАТО.

Коментуючи перспективу переговорів, Келлог наголосив, що шлях до таких зустрічей лежить через підвищення цін війни для росії:

"Україна вже рухається в цьому напрямку, атакуючи нафтопереробні заводи і скорочуючи їхній видобуток приблизно на 20%. Ми працюємо над тим, щоб ніхто не купував їхню нафту - через вторинні санкції. На жаль, деякі країни Європи все ще це роблять", - підкреслив він.

За словами Келлога, якщо позбавити росію нафтодоларів, країна зіткнеться з серйозними проблемами. Він підкреслив, що наразі проблеми виникають у путіна, а не у Заходу, і країни Заходу діють злагоджено.

"Зараз усе залежить від путіна і від того рівня болю, який він готовий прийняти", — зазначив спецпредставник США.

