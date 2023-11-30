Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кемерон закликав західних союзників колективно збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Києву на шляху до перемоги

30 листопада 2023, 08:59
Кемерон закликав західних союзників колективно збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Києву на шляху до перемоги
Фото:ukr.lb.ua
Кемерон заявив, що економіка країн НАТО значно переважає російську.

Країни НАТО мають разом збільшити виробництво зброї, щоб Україна володіла достатньої кількістю засобів для перемоги над росією. Альянс повинен використати увесь свій потенціал для цієї мети, щоб надати українським військовим озброєння хоча б на наступні два роки.

Про це під час засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі заявив очільник МЗС Великобританії Девід Кемерон, слова якого цитує The Telegraph.

Він наголосив, що сукупна економічна міць Альянсу в 30 разів перевищує російську.

За інформацією видання, у бельгійській столиці міністри мали побоювання, що брак військової допомоги може змусити Україну піти на передчасні мирні переговори з позиції слабкості. Водночас західні чиновники наполягають, що вони залишаються відданими своїй справі, незважаючи на війну між Ізраїлем і Хамас, не підштовхують президента Володимира Зеленського до територіальних компромісів.

Зі свого боку Кемерон висловив думку, що є ще багато роботи, аби забезпечити повну підтримку від усіх країн НАТО. Він заявив, що союзники повинні використати свою спільну економічну міць для нарощування виробництва озброєнь, щоб допомогти Україні перемогти путінські війська.

Кемерон сказав, що члени Альянсу мають прагнути підписати більше багаторічних угод з кількома країнами, щоб переконати виробників озброєнь збільшити виробництво для задоволення українських потреб "принаймні на найближчі два роки".

війнадопомога УкраїніКемерон

Останні матеріали

Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 07:00
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Хліб та Видовища
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 15:44
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Політика
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 14:09
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Політика
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 11:55
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється