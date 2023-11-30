Кемерон закликав західних союзників колективно збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Києву на шляху до перемоги

Кемерон заявив, що економіка країн НАТО значно переважає російську.

Країни НАТО мають разом збільшити виробництво зброї, щоб Україна володіла достатньої кількістю засобів для перемоги над росією. Альянс повинен використати увесь свій потенціал для цієї мети, щоб надати українським військовим озброєння хоча б на наступні два роки.

Про це під час засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі заявив очільник МЗС Великобританії Девід Кемерон, слова якого цитує The Telegraph.

Він наголосив, що сукупна економічна міць Альянсу в 30 разів перевищує російську.

За інформацією видання, у бельгійській столиці міністри мали побоювання, що брак військової допомоги може змусити Україну піти на передчасні мирні переговори з позиції слабкості. Водночас західні чиновники наполягають, що вони залишаються відданими своїй справі, незважаючи на війну між Ізраїлем і Хамас, не підштовхують президента Володимира Зеленського до територіальних компромісів.

Зі свого боку Кемерон висловив думку, що є ще багато роботи, аби забезпечити повну підтримку від усіх країн НАТО. Він заявив, що союзники повинні використати свою спільну економічну міць для нарощування виробництва озброєнь, щоб допомогти Україні перемогти путінські війська.

Кемерон сказав, що члени Альянсу мають прагнути підписати більше багаторічних угод з кількома країнами, щоб переконати виробників озброєнь збільшити виробництво для задоволення українських потреб "принаймні на найближчі два роки".