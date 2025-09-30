Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Колишній міністр оборони Британії пропонує радикальний план для Криму – The Guardian

30 вересня 2025, 20:56
Колишній міністр оборони Британії пропонує радикальний план для Криму – The Guardian
Він вважає, Крим для путіна має сакральне значення, тому півострів слід зробити "непридатним для життя".

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес запропонував радикальний спосіб змусити російського диктатора владіміра путіна усвідомити наслідки своїх дій. Він вважає, Крим для путіна має сакральне значення, тому півострів слід зробити "непридатним для життя", зокрема шляхом знищення Кримського мосту.

Про це Воллес заявив під час виступу на Варшавському форумі з безпеки.

Про це пише The Guardian.

За його словами, до диктатора не можна підходити таким самим шляхом, як до лідерів демократичних держав.

"Ми маємо забезпечити Україну далекобійними озброєннями, щоб зробити Крим непридатним для життя. Потрібно вибити життя із Криму. І я думаю, якщо путін зрозуміє, що йому є що втрачати, [якщо] в Криму не можна буде жити й він не зможе функціонувати, і цей міст, нам потрібні [ракети] Taurus з Німеччини, треба рознести на друзки Кримський міст, бо це основа его путіна", — заявив Воллес, наголосивши, що в такому разі путін «раптом зрозуміє, що йому є що втрачати».

Крім цього, колишній міністр заявив, що путін "закоханий" в ідею домінування над Україною, адже з 2014 року порівнює Крим з Храмовою Горою в Єрусалимі.

3 червня Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст. Операція тривала декілька місяців. Агенти замінували опори Кримського мосту, і о 04:44 пристрій був активований. Обійшлось без жодних жертв серед цивільного населення.

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою", — наголосив він.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні коротко прокоментував операцію СБУ, подякувавши спецслужбі та сказавши: "Молодці".

