Колишній міністр оборони Британії вважає, що Україні слід було мобілізувати більше молоді
Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що президент України Володимир Зеленський мав дозволити мобілізацію більш молодого покоління України.
У подкасті The Rest Is Politics колишній член парламенту від Консервативної партії, який був міністром оборони з 2019 по 2023 рік, заявив, що замість того, щоб зберігати своїх чоловіків і жінок віком від 18 до 28 років, Україна повинна була мобілізувати всіх і попросити Європу навчити їх, "тому що це не таке вже й складне завдання".
"У мене завжди було запитання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? У 1939 році ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок. І якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, то чому ви не провели мобілізацію?", – запитав Воллес.
Після повернення з вишколу за кордоном, на думку Воллеса, ці люди могли повернутися до роботи і бути мобілізованими в разі потреби.
Воллес також заявив, що Велика Британія «мала зробити більше», зокрема набагато раніше перекрити потоки брудних грошей російських олігархів та наростити виробництво, надсилаючи більше зброї в Україну.