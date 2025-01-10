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ПОЛІТИКА

Колишній міністр оборони Британії вважає, що Україні слід було мобілізувати більше молоді

10 січня 2025, 11:12
Колишній міністр оборони Британії вважає, що Україні слід було мобілізувати більше молоді
Бен Воллес у якості прикладу навів Британію часів Другої світової війни.

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що президент України Володимир Зеленський мав дозволити мобілізацію більш молодого покоління України. 

У подкасті The Rest Is Politics колишній член парламенту від Консервативної партії, який був міністром оборони з 2019 по 2023 рік, заявив, що замість того, щоб зберігати своїх чоловіків і жінок віком від 18 до 28 років, Україна повинна була мобілізувати всіх і попросити Європу навчити їх, "тому що це не таке вже й складне завдання".

"У мене завжди було запитання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? У 1939 році ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок. І якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, то чому ви не провели мобілізацію?", – запитав Воллес.

Після повернення з вишколу за кордоном, на думку Воллеса, ці люди могли повернутися до роботи і бути мобілізованими в разі потреби.

Воллес також заявив, що Велика Британія «мала зробити більше», зокрема набагато раніше перекрити потоки брудних грошей російських олігархів та наростити виробництво, надсилаючи більше зброї в Україну.

війнамобілізаціяБен Воллес

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