Колишньому раднику Трампа Болтону висунули обвинувачення у справі про секретну інформацію

За даними прокурорів, Болтон зберігав і передавав членам сім’ї цифрові щоденники своєї діяльності, що містили секретні матеріали, коли він обіймав посаду радника з національної безпеки.

Федеральний великий суд присяжних у штаті Мериленд висунув обвинувальний акт колишньому раднику з національної безпеки Дональда Трампа Джону Болтону.

Про це повідомляє CNN.

Болтону інкримінують неправильне поводження з секретною інформацією. Загалом йому висунуто 18 пунктів обвинувачень: 8 — про передавання інформації про національну оборону, 10 — про її зберігання.

За даними прокурорів, Болтон зберігав і передавав членам сім’ї цифрові щоденники своєї діяльності, що містили секретні матеріали, коли він обіймав посаду радника з національної безпеки. Під час слідства встановлено, що він поділився "понад тисячею сторінок інформації про повсякденну діяльність" з двома людьми, які не мали допуску до секретної інформації. Крім того, вдома в Болтона знайшли роздруківки цих щоденників.

Розслідування розпочалося у 2022 році після того, як електронну пошту Болтона зламав Іран. У серпні минулого року ФБР провело обшуки в його домівці в Мериленді та офісі у Вашингтоні, шукаючи докази незаконного утримання або передачі секретних матеріалів.

У відповідь на обвинувачення Болтон заявив, що став останньою "мішенню Трампа" у використанні Міністерства юстиції як політичної зброї:

"Ці звинувачення стосуються не тільки мене, а й спроби залякати опонентів, щоб лише він визначав, що говорити про його поведінку. Незгода і розбіжності є основою конституційної системи Америки", — зазначив Болтон, додавши, що боротиметься за захист своєї законної поведінки.

Трамп, коментуючи обвинувачення, назвав колишнього радника «поганою людиною» і "поганим хлопцем" на пресконференції в Білому домі.

Болтон був звільнений із команди Трампа у 2019 році. У своїх мемуарах «Кімната, де це сталося» він критично описав рішення Трампа та його обізнаність у геополітиці. Тодішній Білий дім намагався заблокувати публікацію книги через секретну інформацію, але суд відхилив позов.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив існування розслідування, запевнивши, що воно не є помстою за критику Трампа.