Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Колишньому раднику Трампа Болтону висунули обвинувачення у справі про секретну інформацію

17 жовтня 2025, 10:32
Колишньому раднику Трампа Болтону висунули обвинувачення у справі про секретну інформацію
За даними прокурорів, Болтон зберігав і передавав членам сім’ї цифрові щоденники своєї діяльності, що містили секретні матеріали, коли він обіймав посаду радника з національної безпеки.

Федеральний великий суд присяжних у штаті Мериленд висунув обвинувальний акт колишньому раднику з національної безпеки Дональда Трампа Джону Болтону.

Про це повідомляє CNN.

Болтону інкримінують неправильне поводження з секретною інформацією. Загалом йому висунуто 18 пунктів обвинувачень: 8 — про передавання інформації про національну оборону, 10 — про її зберігання.

За даними прокурорів, Болтон зберігав і передавав членам сім’ї цифрові щоденники своєї діяльності, що містили секретні матеріали, коли він обіймав посаду радника з національної безпеки. Під час слідства встановлено, що він поділився "понад тисячею сторінок інформації про повсякденну діяльність" з двома людьми, які не мали допуску до секретної інформації. Крім того, вдома в Болтона знайшли роздруківки цих щоденників.

Розслідування розпочалося у 2022 році після того, як електронну пошту Болтона зламав Іран. У серпні минулого року ФБР провело обшуки в його домівці в Мериленді та офісі у Вашингтоні, шукаючи докази незаконного утримання або передачі секретних матеріалів.

У відповідь на обвинувачення Болтон заявив, що став останньою "мішенню Трампа" у використанні Міністерства юстиції як політичної зброї:
"Ці звинувачення стосуються не тільки мене, а й спроби залякати опонентів, щоб лише він визначав, що говорити про його поведінку. Незгода і розбіжності є основою конституційної системи Америки", — зазначив Болтон, додавши, що боротиметься за захист своєї законної поведінки.

Трамп, коментуючи обвинувачення, назвав колишнього радника «поганою людиною» і "поганим хлопцем" на пресконференції в Білому домі.

Болтон був звільнений із команди Трампа у 2019 році. У своїх мемуарах «Кімната, де це сталося» він критично описав рішення Трампа та його обізнаність у геополітиці. Тодішній Білий дім намагався заблокувати публікацію книги через секретну інформацію, але суд відхилив позов.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив існування розслідування, запевнивши, що воно не є помстою за критику Трампа.

СШАДональд ТрампДжон Болтонсекретні документи

Останні матеріали

Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється