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ПОЛІТИКА

Комісія турецького парламенту найближчими днями обговорить заявку Швеції на вступ до НАТО

14 листопада 2023, 17:21
Комісія турецького парламенту найближчими днями обговорить заявку Швеції на вступ до НАТО
Фото: unian.ua
Відповідний крок привітали в НАТО й Стокгольму.

У четвер, 16 листопада, комісія турецького парламенту обговорить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Sky News.

Заявка Швеції повинна бути схвалена до голосування на Генеральній асамблеї у повному складі. 

Відповідний крок може бути вагомим в цій ситуації, після того, як Туреччина спочатку виступала проти схвалення заявки на членство, звинувативши Швецію в переховуванні курдських бойовиків та інших угруповань, які Анкара вважає загрозою своїй безпеці. Зокрема заявка була відхилена й Угорщиною. 

Попри усе, декілька тижнів тому президент Тайіп Ердоган подав законопроєкт на ратифікацію заявки Швеції до парламенту. Відповідний крок привітали в НАТО й Стокгольму. 

"Потенційне прийняття Швеції до НАТО стане ударом по президенту (диктатору, - ред.) владіміру путіну. Щоб зрозуміти це, нам потрібно повернутися до минулого року, коли президент путін вторгся в Україну. Однією з головних причин цього було стримування зусиль президента України Володимира Зеленського щодо вступу до НАТО. Це було червоним прапором для лідера, оскільки він вважав, що військовий альянс зазіхає на російські кордони", - пише видання. 

Зокрема в минулому диктатор попереджав про те, що він нібито буде готовий застосувати ядерну зброю для захисту "територіальної цілісності" росії.

Втім, вже у квітні Фінляндія офіційно стала новим членом НАТО.

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

ТуреччинаШвеціяНАТО

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