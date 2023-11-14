Комісія турецького парламенту найближчими днями обговорить заявку Швеції на вступ до НАТО

Відповідний крок привітали в НАТО й Стокгольму.

У четвер, 16 листопада, комісія турецького парламенту обговорить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Sky News.

Заявка Швеції повинна бути схвалена до голосування на Генеральній асамблеї у повному складі.

Відповідний крок може бути вагомим в цій ситуації, після того, як Туреччина спочатку виступала проти схвалення заявки на членство, звинувативши Швецію в переховуванні курдських бойовиків та інших угруповань, які Анкара вважає загрозою своїй безпеці. Зокрема заявка була відхилена й Угорщиною.

Попри усе, декілька тижнів тому президент Тайіп Ердоган подав законопроєкт на ратифікацію заявки Швеції до парламенту. Відповідний крок привітали в НАТО й Стокгольму.

"Потенційне прийняття Швеції до НАТО стане ударом по президенту (диктатору, - ред.) владіміру путіну. Щоб зрозуміти це, нам потрібно повернутися до минулого року, коли президент путін вторгся в Україну. Однією з головних причин цього було стримування зусиль президента України Володимира Зеленського щодо вступу до НАТО. Це було червоним прапором для лідера, оскільки він вважав, що військовий альянс зазіхає на російські кордони", - пише видання.

Зокрема в минулому диктатор попереджав про те, що він нібито буде готовий застосувати ядерну зброю для захисту "територіальної цілісності" росії.

Втім, вже у квітні Фінляндія офіційно стала новим членом НАТО.

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.