Конгрес повинен діяти, щоб забезпечити зброю як Ізраїлю, так і Україні – Міністр армії США
Конгресу Сполучених Штатів Америки необхідно затвердити додаткове фінансування для того, щоб країна змогла передавати боєприпаси як Україні, так і Ізраїлю.
Про це заявила міністр армії США Крістін Вормут, передає Reuters.
Вона наголосила, що американська армія все ще розглядає прохання Ізраїлю щодо військової допомоги.
"Одна річ, яка справді важлива з погляду боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати одночасно і ізраїльтян, і українців - це додаткове фінансування з боку Конгресу", - наголосила Вормут.
Вона уточнила, що додаткове фінансування є необхідним для того, щоб збільшити можливості США з точки зору виробництва боєприпасів та оплачувати їх виготовлення.
"Нам потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу. Тому я сподіваюся, що ми скоро побачимо це", - додала чиновник.
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали вбивати і викрадати мирних жителів та військових. Також Ізраїль масовано обстріляли ракетами.
Після цього ізраїльська Армія оборони почала атакувати територію Сектору Газа.
За даними західних ЗМІ, Ізраїль вже запросив у США керовані бомби та додаткові засоби протиповітряної оборони.