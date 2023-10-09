Конгрес повинен діяти, щоб забезпечити зброю як Ізраїлю, так і Україні – Міністр армії США

Вона наголосила, що американська армія все ще розглядає прохання Ізраїлю щодо військової допомоги.

Конгресу Сполучених Штатів Америки необхідно затвердити додаткове фінансування для того, щоб країна змогла передавати боєприпаси як Україні, так і Ізраїлю.

Про це заявила міністр армії США Крістін Вормут, передає Reuters.

Вона наголосила, що американська армія все ще розглядає прохання Ізраїлю щодо військової допомоги.

"Одна річ, яка справді важлива з погляду боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати одночасно і ізраїльтян, і українців - це додаткове фінансування з боку Конгресу", - наголосила Вормут.

Вона уточнила, що додаткове фінансування є необхідним для того, щоб збільшити можливості США з точки зору виробництва боєприпасів та оплачувати їх виготовлення.

"Нам потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу. Тому я сподіваюся, що ми скоро побачимо це", - додала чиновник.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали вбивати і викрадати мирних жителів та військових. Також Ізраїль масовано обстріляли ракетами.

Після цього ізраїльська Армія оборони почала атакувати територію Сектору Газа.

За даними західних ЗМІ, Ізраїль вже запросив у США керовані бомби та додаткові засоби протиповітряної оборони.