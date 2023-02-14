Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Кораблі рф вперше за 30 років виходять у море з тактичною ядерною зброєю

14 лютого 2023, 19:05
Кораблі рф вперше за 30 років виходять у море з тактичною ядерною зброєю
Фото: Міноборони РФ
Тактична ядерна зброя є "особливо серйозною загрозою в декількох оперативних сценаріях, в яких можуть бути задіяні країни НАТО".

росія вперше за останні 30 років почала розгортати в Балтійському морі кораблі, озброєні тактичною ядерною зброєю.

Про це повідомила у своєму щорічному звіті Норвезька розвідувальна служба, пише Politico.

"Ключова частина ядерного потенціалу знаходиться на підводних човнах і надводних кораблях Північного флоту рф", - зазначає норвезька розвідка.

Військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з ядерною зброєю за часів холодної війни, але сучасна рф зробила це вперше, йдеться у звіті.

Хоча росія також має підводні човни, протисупутникову зброю і кібернетичні можливості, які можуть загрожувати Норвегії і НАТО, тактична ядерна зброя є "особливо серйозною загрозою в декількох оперативних сценаріях, в яких можуть бути задіяні країни НАТО", - йдеться в доповіді.

Норвезька розвідка також зазначила, що не можна виключати переростання локальної війни в ширший конфлікт за участю США, НАТО і Норвегії.

За оцінками відомства, хоча росія буде підтримувати, модернізувати і розвивати свій ядерний арсенал, жодних істотних змін в російській ядерній доктрині в найближчі роки не очікується.

У звіті також повідомляється, що наземні сили Збройних сил рф на Кольському півострові скоротилися до однієї п'ятої від своєї чисельності перед вторгненням в Україну.

Раніше повідомлялось, що росія здійснила найбільше буріння нафти за десятиліття, навіть незважаючи на санкції.

війнаРФкораблі

Останні матеріали

Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Політика
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 17:42
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Політика
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 14:56
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Політика
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 11:36
Політика
"Газпром" створює "приватну армію". Кому може загрожувати вторгнення – TIME
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 09:24
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється