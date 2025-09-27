Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Король Чарльз ІІІ вплинув на позицію Трампа щодо України – The Telegraph

27 вересня 2025, 16:04
Король Чарльз ІІІ вплинув на позицію Трампа щодо України – The Telegraph
Instagram/ The royal family
Один із знаків, що останнім часом у його заявах з’являються сигнали про можливість більш конструктивного підходу до співпраці з Києвом.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час особистих зустрічей у Віндзорі переконав Дональда Трампа, що Україна здатна перемогти у війні з Росією. За даними дипломатичних джерел, саме після цих розмов риторика Трампа щодо України стала помітно м’якшою.

Про це повідомляє газета The Telegraph.

Зустріч відбулася у рамках офіційного державного візиту до Великої Британії. Дональд Трамп і перша леді США стали почесними гостями на заходах у Віндзорському замку, де відбулися як протокольні частини, так і особисті розмови між Трампом та британським монархом.

Під час державного банкету король Чарльз ІІІ виступив з промовою, в якій особливо наголосив на важливості підтримки України:

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - заявив монарх, звертаючись до американського президента.

За інформацією джерел The Telegraph, тема війни в Україні була серед ключових і під час приватних перемовин тет-а-тет між Чарльзом і Трампом.

Позитивну динаміку в позиції Трампа щодо України підтвердив і державний секретар США Марко Рубіо. У розмові з європейськими дипломатами він зазначив, що "зміну тону з боку президента слід оцінювати якомога позитивніше".

 
Король Великої БританіїДанальд Трам

