Король Чарльз під час зустрічі з Трампом висловив підтримку Україні

Лідери обмінялися запевненнями у теплих відносинах.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ на державній вечері з президентом США Дональдом Трампом говорив про підтримку України.

Про це пише Sky News.

Як глава британської держави, король повинен залишатися аполітичним. Тож у своїй промові Чарльз був обережним.

"Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав Чарльз, не згадавши про росію, яка є агресором.

Чарльз також високо оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".

Король також зазначив, що лише за останні два місяці Дональд Трамп двічі відвідував Велику Британію і пожартував: "Як я розумію, на британській землі чудові поля для гольфу".

У свою чергу Дональд Трамп у промові назвав свій другий державний візит до Великої Британії є однією з найвищих почестей у його житті та висловив сподівання, що він залишиться єдиним президентом, якому випала честь здійснити два такого рангу візити.

Щодо відносин між Великою Британією та США, Трамп назвав їх "двома нотами в одному акорді".

"Кожна з них прекрасна сама по собі, але насправді вони мають звучати разом. Зв'язок спорідненості та ідентичності між Америкою та Сполученим Королівством безцінний та вічний. Він незамінний та непорушний", – заявив президент.

Урочисту вечерю проігнорував лідер ліберальних демократів Ед Дейві, який бойкотує бенкет, щоб привернути увагу до війни в Газі. Лідера партії Reform UK Найджела Фараджа на захід не запросили.

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп провели день у Віндзорському замку під час свого історичного другого державного візиту до Великої Британії. Тисячі людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити протест проти державного візиту президента США.