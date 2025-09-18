Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Король Чарльз під час зустрічі з Трампом висловив підтримку Україні

18 вересня 2025, 08:21
Король Чарльз під час зустрічі з Трампом висловив підтримку Україні
Лідери обмінялися запевненнями у теплих відносинах.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ на державній вечері з президентом США Дональдом Трампом говорив про підтримку України.

Про це пише Sky News.

Як глава британської держави, король повинен залишатися аполітичним. Тож у своїй промові Чарльз був обережним.

"Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав Чарльз, не згадавши про росію, яка є агресором.

Чарльз також високо оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".

Король також зазначив, що лише за останні два місяці Дональд Трамп двічі відвідував Велику Британію і пожартував: "Як я розумію, на британській землі чудові поля для гольфу".

У свою чергу Дональд Трамп у промові назвав свій другий державний візит до Великої Британії є однією з найвищих почестей у його житті та висловив сподівання, що він залишиться єдиним президентом, якому випала честь здійснити два такого рангу візити.

Щодо відносин між Великою Британією та США, Трамп назвав їх "двома нотами в одному акорді".

"Кожна з них прекрасна сама по собі, але насправді вони мають звучати разом. Зв'язок спорідненості та ідентичності між Америкою та Сполученим Королівством безцінний та вічний. Він незамінний та непорушний", – заявив президент.

Урочисту вечерю проігнорував лідер ліберальних демократів Ед Дейві, який бойкотує бенкет, щоб привернути увагу до війни в Газі. Лідера партії Reform UK  Найджела Фараджа на захід не запросили.

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп провели день у Віндзорському замку під час свого історичного другого державного візиту до Великої Британії. Тисячі людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити протест проти державного візиту президента США.

Дональд ТрампБританіяЧарльз IIIпідтримка України

Останні матеріали

Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється