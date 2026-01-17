Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Король Чарльз III звернувся до українців з підтримкою напередодні річниці повномасштабного вторгнення

17 січня 2026, 09:18
Король Чарльз III звернувся до українців з підтримкою напередодні річниці повномасштабного вторгнення
Associated Press
У своєму зверненні Чарльз III разом із королевою Каміллою висловили підтримку українському народу.

Король Великої Британії Чарльз III звернувся до України та населення з нагоди річниці підписання угоди про сторічне партнерство між країнами. Монарх також згадав ще одну річницю - майже чотири роки вторгненню рф.

Про це він написав в Х.

У своєму зверненні Чарльз III разом із королевою Каміллою висловили підтримку українському народу, зазначивши, що тримають усіх українців у своїх думках і молитвах, та наголосили на надії на досягнення справедливого і міцного миру.

"Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення у вашу улюблену країну - часу великої скорботи, як я знаю, для багатьох родин в Україні та в усьому світі - ми з дружиною продовжуємо пам’ятати про вас у наших щирих думках і молитвах", - йдеться у повідомленні.

Монарх також висловив сподівання, що Україна, перш за все, зможе досягти справедливого і тривалого миру, який забезпечить її безпеку, суверенітет і процвітання так, як цього заслуговують українці. 

Ще король наголосив, що стійкість України в умовах війни є прикладом для всього світу. За його словами, доблесна сила українців перед обличчям надзвичайно важких випробувань і страждань заслуговує на глибоку повагу.

"Мене постійно вражає неймовірна хоробрість, мужність і стійкість, які демонструє український народ", - додав він.

війнаЧарльз IIIпідтримка України

