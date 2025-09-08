Кошта заявив про нову стабільність у відносинах ЄС та Трампа

Кошта повідомив, що трансатлантичні відносини стабілізувалися.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС і президент США Дональд Трамп "перегорнули сторінку" у своїх раніше нестабільних відносинах після того, як було укладено угоди про оборонні витрати та торгівлю, а також про співпрацю щодо майбутнього України.

Трамп повернувся до влади, стверджуючи, що ЄС був створений для того, щоб "надурити" США, і критикуючи Європу за те, що вона безкоштовно користується оборонною підтримкою США та допомогою Україні, але останніми тижнями він висловив похвалу європейським лідерам та своїм відносинам з Брюсселем.

Про це пише Financial Times.

"Якщо поглянути на ситуацію дев'ять місяців тому, в січні, то всі були дуже налякані, особливо щодо наших відносин зі Сполученими Штатами. За останні дев'ять місяців нам вдалося стабілізувати трансатлантичні відносини. Якщо згадати його перші заяви про Європейський Союз, здається, ніби це було 10 років тому. Але зараз я думаю, що ми перегорнули цю сторінку і тепер нам потрібно розвивати цю нову стабільність і з нетерпінням чекати продовження наших відносин зі Сполученими Штатами", — заявив Кошта.