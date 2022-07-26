RSS
НОВИНИ

Країни ЄС в цілому погодили план скорочення споживання газу, але є винятки – ЗМІ

Представники країн ЄС в загальних рисах погодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу, але буде низка винятків.
Країни ЄС в цілому погодили план скорочення споживання газу, але є винятки – ЗМІ Фото: з вільного доступу
Про це стало відомо німецькому агентству dpa, повідомляє Ipress.ua з посиланням на Spiegel.
 
Домовленість має бути офіційно підтверджена цього вівторка на спеціальній зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі, вона має зменшити ризики, які можуть виникнути через повне припинення поставок російського газу.
 
Як підтвердили дипломати dpa у ніч на вівторок, план, запропонований Єврокомісією, передбачає добровільне скорочення національного споживання на 15 відсотків у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.
 
Крім того, предбачено створення можливості для ініціювання сигналу тривоги ЄС у разі серйозних перебоїв у постачанні та встановлення обов’язкових цілей економії.
 
Однак, порівняно з першим проєктом Комісії, існує значно більше можливих винятків. Зокрема, пропозиція Єврокомісії щодо обов’язкових цілей заощаджень потребує схвалення групи з 15 із 27 країн ЄС. Крім того, вони разом мають складати не менше 65 відсотків від загальної чисельності населення Євросоюзу.
 
Винятки також повинні передбачати, наприклад, що такі країни, як Кіпр, Мальта та Ірландія, не мають бути зобов’язані економити газ, доки вони не підключені безпосередньо до газової мережі іншої держави-члена.
 
Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни. Проти ініціативи висловилися Іспанія, Португалія, Греція, Італія,  Франція та Польща.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2022 11:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.