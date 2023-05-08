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Країни Європейського Союзу уповільнили закупівлю газу

08 травня 2023, 14:37
Країни Європейського Союзу уповільнили закупівлю газу
Фото: УНН
Закупівля природного газу для європейських сховищ відбувається повільніше, ніж зазвичай навесні.

Незважаючи на падіння цін європейські енергетичні компанії усе ще очікують подальшого здешевлення палива.

Про це повідомляє Вloomberg.

Еталонні ф’ючерси на континенті впали лише до невеликої частки від рекордних рівнів минулого літа, але і цього замало, щоб стимулювати покупки так, як споживання повільно відновлюється після кризових мінімумів. 

Очікування, що ціни будуть і далі падати, змушує багатьох покупців почекати із заповненням сховищ для запасів на наступну зиму. 

Зменшення споживання палива означає, що глобальних поставок поки достатньо, аби покрити європейський попит, включко з скороченням російських потоків. 

Проте виробники і трейдери газу попереджають, що криза ще не закінчилася. І пізнє та незрозуміле відновлення споживання може порушити ринковий баланс.

Очікується, що ціни на газ можуть знизитися до €10 за мегават-годину, а це на 70% нижче поточного рівня, але навіть якщо це станеться, зниження цін не буде довготривалим.

Сильна залежність від країн Європи від скрапленого природного газу, який замінив російське трубопровідне паливо, робить Європу надзвичайно вразливою до ширших ринкових змін і різкої волатильності цін, вважає керівник відділу продажів швейцарського енергетичного трейдера MET Holding AG Клаус Рейніш.

"Оскільки ціни на газ будуть відносно стабільні протягом наступних трьох місяців, перш ніж різко зростуть напередодні зими, ті, хто має гнучкість, яка дозволяє їм чекати, вони чекатимуть", - заявив старший віце-президент норвезького енергетичного гіганта Equinor ASA Хельге Хаугане.  

Вторгнення росії в Україну все змінило: Норвегія відновлює розробку нафтогазових родовищ.

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