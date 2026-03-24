кремль готує росіян до провалу весняного наступу – ISW

24 березня 2026, 17:05
Фото: Reuters
Зокрема, один із депутатів Держдуми рф 23 березня заявив, що втрати є неминучими в будь-якій війні.
Росіяни вже розпочали весняний контрнаступ на сході України, але через великі втрати кремль вже готує підґрунтя для його провалу.
 
Про це йдеться у звіті ISW.
 
Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що рф кинула десятки тисяч військових у надзвичайно виснажливі піхотні атаки.
 
Унаслідок цього лише за чотири дні загинуло або було поранено понад 6090 осіб. Загалом за останній тиждень російські сили втратили 8710 військовослужбовців. Аналітики наголошують, що такі масштаби втрат є неприйнятними з огляду на поточні темпи мобілізації в росії і, ймовірно, обмежать її можливості проводити подібні великі наступальні операції у середньо- та довгостроковій перспективі.
 
За оцінками ISW, у 2026 році російські війська навряд чи зможуть захопити так званий "пояс фортець" і, найімовірніше, досягатимуть лише обмежених тактичних результатів, зазнаючи при цьому значних втрат.
 
Також експерти зазначають, що російська влада вже готує інформаційний простір до повільного просування і високих втрат.
 
Зокрема, один із депутатів Держдуми рф 23 березня заявив, що втрати є неминучими в будь-якій війні, але російські війська намагатимуться їх зменшити, просуваючись повільно в напрямку Слов’янська та Краматорська.
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
