кремль готує росіян до провалу весняного наступу – ISW

Зокрема, один із депутатів Держдуми рф 23 березня заявив, що втрати є неминучими в будь-якій війні.

Росіяни вже розпочали весняний контрнаступ на сході України, але через великі втрати кремль вже готує підґрунтя для його провалу.

Про це йдеться у звіті ISW.

Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що рф кинула десятки тисяч військових у надзвичайно виснажливі піхотні атаки. Унаслідок цього лише за чотири дні загинуло або було поранено понад 6090 осіб. Загалом за останній тиждень російські сили втратили 8710 військовослужбовців. Аналітики наголошують, що такі масштаби втрат є неприйнятними з огляду на поточні темпи мобілізації в росії і, ймовірно, обмежать її можливості проводити подібні великі наступальні операції у середньо- та довгостроковій перспективі.

За оцінками ISW, у 2026 році російські війська навряд чи зможуть захопити так званий "пояс фортець" і, найімовірніше, досягатимуть лише обмежених тактичних результатів, зазнаючи при цьому значних втрат.

Також експерти зазначають, що російська влада вже готує інформаційний простір до повільного просування і високих втрат.

Зокрема, один із депутатів Держдуми рф 23 березня заявив, що втрати є неминучими в будь-якій війні, але російські війська намагатимуться їх зменшити, просуваючись повільно в напрямку Слов’янська та Краматорська.