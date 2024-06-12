кремль, можливо, вирішив, що лише загроза ядерної зброї може забезпечити перемогу в Україні – The Times

Деякі західні аналітики стверджують, що поглиблення залежності росії від китайської підтримки робить малоймовірним, що путін вдасться до ядерного варіанту.

Нещодавній виступ владіміра путіна на форумі інвесторів у Санкт-Петербурзі потребує ретельного вивчення. путін запевнив інвесторів, що не бачить необхідності у використанні ядерної зброї зараз, оскільки немає безпосередньої загрози існуванню росії, але залишив відкритим питання, чи готовий кремль змінити свою ядерну доктрину.

Але Сергей Караганов, російський політолог та економіст залишився при своїй думці. Він вважає, що "росія бездумно встановила занадто високий поріг застосування ядерної зброї, неточно оцінила ситуацію в Україні й недостатньо успішно розпочала там військову операцію". Насправді, позиція Караганова, по суті, є позицією путіна.

Про це пише Роджер Бойес, який є дипломатичним редактором газети The Times.

По-перше, путін залишає за собою право покарати Захід, якщо Україна використає нещодавно поставлену західну зброю для завдання ударів по росії. Він каже, що надасть зброю дружнім до росії сусідам західних прихильників України. Чи буде це звичайна зброя, чи тактична ядерна зброя, ще не вирішено.

По-друге, формування цього вибору вже відбувається. Цього тижня чотири російські кораблі, в тому числі атомний підводний човен, прямують до Гавани.Крім того, тактичні ядерні навчання проводяться поблизу українського кордону.

Усе це може бути частиною ретельно продуманого блефу, спробою скористатися боязкістю адміністрації Байдена. Деякі західні аналітики стверджують, що поглиблення залежності росії від китайської підтримки робить малоймовірним, що путін вдасться до ядерного варіанту.

Але сценарії навчань, які використовувалися російськими військами в період між 2008 і 2014 роками, показують, що російська армія відпрацьовувала застосування тактичних ядерних сил у разі вторгнення, під час якого було знищено 20% її стратегічних балістичних ракет.

Наразі путін не схожий на людину у відчаї. Він вже зазнав величезних втрат в Україні, але він продовжує сигналізувати, що готовий до тривалої війни. Він розраховує на нового президента США, раптове зменшення підтримки України та угоду, яка б одночасно знищила його ворогів у Києві та надала росії гарантії безпеки.

"путін робить ставку на те, що ядерна зброя, якою погрожують або навіть короткочасно застосовують, може принести холодний мир [тобто ситуацію, коли країни-суперники утримуються від прямих військових дій через страх перед можливими наслідками ядерної війни] — або навіть, як не дивно, певну повагу з боку інших країн-ізгоїв", — зазначає редактор.