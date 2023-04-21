кремль намагається створити антивоєнну коаліцію в Німеччині – The Washington Post

Об'єднати крайніх правих і крайніх лівих в Німеччині є метою кремля.

москва прагне об'єднати дві політичні партії Німеччини задля втручання у внутрішню політику країни, щоби створити антивоєнну коаліцію та зменшити підтримку України.

По це написала The Washington Post, з посиланням на секретні російські документи.

У низці російських документів, з якими ознайомилось видання йдеться, що 25 лютого, коли 13 тисяч демонстрантів зібралися біля Бранденбурзьких воріт, аби закликати до припинення поставок зброї в Україну, заяву зробила членкиня парламенту від ультралівої німецької партії "Ліві" Сара Вагенкнехт. Вона виступила проти того, щоб німецькі танки знову були використані для стрільби по "російських жінках і чоловіках".

Також серед демонстрантів був редактор ультраправого журналу Compact Юрген Ельзессер і десятки членів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), які також виступали за припинення підтримки України.

кремль використовує об'єднання крайніх лівих і крайніх правих, щоб зупинити поставки зброї в Україну.

Як свідчать документи, отримані європейською розвідувальною службою і з якими ознайомилася газета The Washington Post, вперше ця ідея була запропоновано високопосадовцями в москві ще на початку вересня.

В документах зафіксовані зустрічі між кремлівськими чиновниками і російськими політтехнологами, там також є накази кремля зосередитися на Німеччині, аби посилити антивоєнні настрої в Європі і послабити підтримку України.

Інтерв'ю свідчать, що щонайменше одна людина, близька до Вагенкнехт, та кілька членів АдН контактували з російськими офіційними особами під час розробки планів, хоча в документах цього немає.

Файли показують прямі спроби кремля втрутитися в німецьку політику, спроби створити нову коаліцію між крайніми лівими і АдН, а також підтримати протести проти німецького уряду.

Метою політичного об'єднання цих партій, згідно з документом від 9 вересня, є отримання більшості на виборах будь-якого рівня в Німеччині і перезавантаження АдН, щоб підвищити її рейтинг до 13% та більше.

Один із документів містить пункт, де йдеться про перетворення на партію "німецької єдності" і оголошення санкцій проти рф такими, що суперечать інтересам Берліна.

"Неадекватні політики, не здатні прорахувати наслідки своїх рішень, втягнули Німеччину в конфлікт із росією – природним союзником нашої країни і нашого народу. Наші інтереси вимагають відновлення нормальних партнерських відносин з росією. Сьогодні в Німеччині існують лише дві партії: партія ворогів Німеччини і партія її друзів", – написано в маніфесті.

З документів незрозуміло, чи дійшов цей маніфест до когось із партії АдН.

Створення антивоєнних настроїв у Німеччині є частиною прихованого фронту у війні росії проти України.

Таким чином кремль намагається підірвати єдність Заходу і заморозити війну на власних умовах. Така практика вже використовувалась за часів СРСР і знову вийшла на перший план після вторгнення росії в Україну.

"Ми знаємо з часів Холодної війни, коли Радянський Союз намагався впливати на антивоєнні рухи і маніпулювати ними", - сказав високопоставлений чиновник німецької служби безпеки, який говорив на умовах анонімності.

Документи показують, що в ліпні перший заступник голови адміністрації кремля Сєргєй Кірієнко зібрав групу російських політтехнологів і сказав їм, що Німеччина має стати центром зусиль москви, спрямованих на підрив підтримки України в Європі.

Стратегія передбачає об'єднання двох німецьких таборів з давніми проросійськими позиціями.

Опитування громадської думки свідчать, що популярність 53-річної Вагенкнехт на національному рівні зростає, і вона відкрито роздумує над створенням нової партії. Німецькі експерти прогнозують, що вона отримає підтримку з боку електорату АдН і загалом може набрати до 24% голосів виборців.

Вагенкнехт заявила в інтерв'ю The Post, що між нею та АдН не буде жодної співпраці або союзу і назвала абсурдними будь-які припущення про те, що вона могла отримувати повідомлення від російських чиновників.

АдН ще називаєють партією "тих, хто розуміє путіна" та поділяє думку кремля, що війну спровокували США. А росія просто намагається захиститися від НАТО, рятуючи російськомовне населення на сході України.

В засекречених документах видно, що москва протягом тривалого часу впливала на десятки членів АдН, особливо за допомогою сплачених поїздок до росії.