Конституційний суд закрив справу щодо приватизації об'єктів "Укррудпрому"

Таке рішення 16 суддів ухвалили одноголосно на закритій частині пленарного засідання Великої палати 28 травня.

За підсумком розгляду "ухвалено рішення Великої палати Конституційного суду України про закриття провадження у справі", йдеться на сайті суду. інформують в "Економічна правда".

Нагадаємо, державна акціонерна компанія "Укррудпром" володіла великими пакетами акцій на видобування залізної руди гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК). У 2004 році активи компанії були остаточно приватизовані найбільшими гравцями ринку української металургії.

За інформацією, між фінансово-промисловими групами, які потім брали участь у приватизації "Укррудпрому", були укладені багатоступінчасті приватизаційні договори. Вони домовилися, хто і що повинен приватизувати, оскільки можливості скупити всі підприємства не було ні в однієї ФПГ.

В результаті в 2004 році компанії Ріната Ахметова купили по 50% + 1 акція Центрального і Північного ГЗК за 106 млн грн і 207, 6 млн грн відповідно. Група "Приват" - 25,78% акцій Південного ГЗК за 60 млн грн і 25,1% акцій ГЗК "Суха Балка" за 18,13 млн грн; плюс 93% акцій Криворізького залізорудного комбінату за 689, 5 млн грн на користь Віктора Пінчука. А Вадим Новінський розмив держпакет в 50% + 1 акція Інгулецького ГЗК шляхом додаткової емісії акцій, і викупив решту 37,5% за 162, 9 млн грн.

У березні 2015 року Ігор Коломойський на засіданні комісії парламенту з приватизації заявив про порушення при приватизації підприємств "Укррудпрому" і зажадав реприватизації цих активів.

Додамо, 5 березня Кабінет міністрів України затвердив новий список об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення. Вони не підлягають приватизації. Відповідно до постанови, стратегічне значення мають ряд підприємств енергетичної сфери – НАК "Нафтогаз України", "Газ України", "Укрнафта", "Укренерго", "Укртрансгаз", "Укртранснафта", державне підприємство "Енергоринок", НАЕК "Енергоатом", "Волиньвугілля", "Львіввугілля", "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", "Донбасшахтобуд", ряд обленерго та ін.

Стратегічне значення мають ряд кримських морських портів, а також морських торгових портів в Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях, аеропорт "Бориспіль", державні підприємства "Укрзалізниці" та ін.

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