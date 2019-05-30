Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Конституційний суд закрив справу щодо приватизації об'єктів "Укррудпрому"

Конституційний Суд України ухвалив рішення про закриття провадження щодо приватизації об'єктів Державної акціонерної компанії "Укррудпром"
Таке рішення 16 суддів ухвалили одноголосно на закритій частині пленарного засідання Великої палати 28 травня.
Конституційний суд закрив справу щодо приватизації об Фото: lb.ua

За підсумком розгляду "ухвалено рішення Великої палати Конституційного суду України про закриття провадження у справі", йдеться на сайті суду. інформують в "Економічна правда".

Нагадаємо, державна акціонерна компанія "Укррудпром" володіла великими пакетами акцій на видобування залізної руди гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК). У 2004 році активи компанії були остаточно приватизовані найбільшими гравцями ринку української металургії.

За інформацією, між фінансово-промисловими групами, які потім брали участь у приватизації "Укррудпрому", були укладені багатоступінчасті приватизаційні договори. Вони домовилися, хто і що повинен приватизувати, оскільки можливості скупити всі підприємства не було ні в однієї ФПГ.

В результаті в 2004 році компанії Ріната Ахметова купили по 50% + 1 акція Центрального і Північного ГЗК за 106 млн грн і 207, 6 млн грн відповідно. Група "Приват" - 25,78% акцій Південного ГЗК за 60 млн грн і 25,1% акцій ГЗК "Суха Балка" за 18,13 млн грн; плюс 93% акцій Криворізького залізорудного комбінату за 689, 5 млн грн на користь Віктора Пінчука. А Вадим Новінський розмив держпакет в 50% + 1 акція Інгулецького ГЗК шляхом додаткової емісії акцій, і викупив решту 37,5% за 162, 9 млн грн.

У березні 2015 року Ігор Коломойський на засіданні комісії парламенту з приватизації заявив про порушення при приватизації підприємств "Укррудпрому" і зажадав реприватизації цих активів.

Додамо, 5 березня Кабінет міністрів України затвердив новий список об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення. Вони не підлягають приватизації. Відповідно до постанови, стратегічне значення мають ряд підприємств енергетичної сфери – НАК "Нафтогаз України", "Газ України", "Укрнафта", "Укренерго", "Укртрансгаз", "Укртранснафта", державне підприємство "Енергоринок", НАЕК "Енергоатом", "Волиньвугілля", "Львіввугілля", "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", "Донбасшахтобуд", ряд обленерго та ін.

Стратегічне значення мають ряд кримських морських портів, а також морських торгових портів в Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях, аеропорт "Бориспіль", державні підприємства "Укрзалізниці" та ін.

Читайте також: Парламентська комісія знайшла ознаки злочину в приватизації "Укррудпрому"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2019 09:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.